Mit ihrer Spendenaktion konnten Mila Kunis und Ashton Kutcher bereits mehr als 30 Millionen Dollar für die Ukraine sammeln. Und sie wollen weiterhin helfen.

Für Mila Kunis ist es eine Herzensangelegenheit, ihrem Heimatland, der Ukraine, zu helfen. Mit Ehemann Ashton Kutcher startete die Schauspielerin eine Spendenaktion, um zu helfen.

Ukraine: Mila Kunis und Ashton Kutcher haben Spendenziel erreicht

Wie sie in einem Instagram-Video erklärten, wollten sie damit 30 Millionen Dollar (rund 27 Millionen Euro) sammeln und diesen Betrag um weitere drei Millionen Dollar (rund 2,7 Millionen Euro) aufstocken. Das hat das Paar jetzt bereits erreicht.

"Wir sind überwältigt und dankbar für die Unterstützung. Und auch wenn das Problem damit noch lange nicht gelöst ist, werden unsere gemeinsamen Bemühungen vielen Menschen eine sanftere Landung ermöglichen, während sie in eine ungewisse Zukunft gehen", sagte Kunis jetzt in einem Video. Ashton Kutcher gab das Versprechen ab, dass er und Kunis "jeden Dollar so behandeln werden, als ob er aus unserer Tasche gespendet würde – mit Respekt und Ehre für die Arbeit, die nötig war, um ihn zu verdienen, mit der Absicht der Liebe, mit der er gegeben wurde, und dem Wunsch, dass er für ein positives Ergebnis für andere maximiert wird".

"Bitte hören Sie nicht auf"

Das Ziel sei allerdings lange nicht erreicht, erklärten beide. Obwohl sie überwältigt seien von der großen Hilfsbereitschaft, riefen sie ihre Fans auf, das kriegsgebeutelte Land weiterhin zu unterstützen. "Bitte hören Sie nicht auf. Das ist erst der Anfang einer sehr, sehr, sehr langen Reise", sagte Mila Kunis.

"Ich wurde 1983 in Czernowitz in der Ukraine geboren und bin 1991 nach Amerika gekommen", erzählte Kunis in ihrem Video Anfang März, als sie ihre Spendenabsichten erklärte. Obwohl sie sich immer wie eine Amerikanerin gefühlt habe und dem Land für alles dankbar sei, sei sie aktuell sehr stolz, Ukrainerin zu sein. "Die Ereignisse, die sich in der Ukraine abspielen, sind verheerend. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt für diese Art von ungerechtem Angriff auf die Menschheit", sagte sie.

Quelle: "People"