Prinz Charles und Herzogin Camilla in der ukrainischen katholischen Kathedrale in London.

Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla haben mit Vertretern der in Großbritannien lebenden Ukrainer über die Lage in deren Heimat gesprochen. Die Schilderungen gingen der Herzogin sehr nahe - und blieben nicht ohne Folgen.

Es war ein emotionaler Termin: Herzogin Camilla und ihr Ehemann Prinz Charles haben am Mittwoch die ukrainische katholische Kathedrale in London besucht und in Gedenken an die Kriegsopfer in dem europäischen Land Kerzen angezündet.

In Großbritannien leben rund 70.000 Ukrainer. Das Thronfolger-Paar sprach mit Vertretern dieser Bevölkerungsgruppe über die Lage in ihrer Heimat und über die drohende humanitäre Krise. Das Gespräch war offenbar sehr eindringlich: Wie die "Daily Mail" berichtet, sollen der Herzogin dabei die Tränen gekommen sein. "Wir beten für Sie", sagte Camilla dem Bericht zufolge der Frau des ukrainischen Botschafters. Prinz Charles soll den "außergewöhnlichen Mut und die Tapferkeit" des ukrainischen Volkes angesichts der "schrecklichen Aggression" gewürdigt haben.

Großzügige Spende von Herzogin Camilla

Doch es blieb nicht bei warmen Worten. Die zukünftige Königsgemahlin möchte einen eigenen Beitrag leisten und spendete der "Daily Mail" zufolge eine "beträchtliche" Summe für den Flüchtlingsaufruf des britischen Zeitungsverlages. Dort sind mittlerweile bereits 2,5 Millionen Pfund für die Menschen in der Ukraine eingegangen. "Die schrecklichen Szenen der ukrainischen Flüchtlinge können niemanden unberührt lassen", kommentierte Camillas Sprecher die Spende, "und die Herzogin wollte auf jede erdenkliche Weise helfen."

Auch Prinz Charles soll nach dem Gespräch gespendet haben. Die "Daily Mail" vermutet, dass die Gelder zwei Wohltätigkeitsorganisationen zugute gekommen sind, deren Schirmherr der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. ist: dem Britischen Roten Kreuz und der Organisation World Jewish Relief.

Prinz Charles ist die Nummer eins in der britischen Thronfolge und wird damit der nächste König von England. Seine Frau Camilla wird dann den Titel "Queen Consort" tragen, was so viel bedeutet wie Königsgemahlin.

Verwendete Quelle: "Daily Mail"