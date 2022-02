So wütend hat man Madonna lange nicht mehr gesehen: In einem 30-sekündigen Instagram-Video attackiert die Sängerin Wladimir Putin - und vergleicht den russischen Präsidenten mit einem anderen Diktator.

Viel wurde zuletzt geschrieben über das Äußere von Madonna. Die werde optisch mit jedem Lebensjahr jünger, mittlerweile sehe sogar ihre Tochter Lourdes älter aus als die "Like a Virgin"-Sängerin. Bei all den Berichten wird jedoch vergessen, dass Madonna schon immer weit mehr zu bieten hatte als eine attraktive Hülle: Der Popstar war schon immer auch politisch und hatte etwas zu sagen.

So wütend wie aktuell hat man Madonna jedoch lange nicht gesehen. In einem auf Instagram veröffentlichten 30-sekündigen Clip thematisiert sie die russische Invasion in der Ukraine.

"I've listened to your lies and all your stories. And I can't take it anymore", singt die 63-Jährige: "Ich habe mir deine Lügen und all deine Geschichten angehört. Und ich ertrage es nicht mehr." Wen sie damit meint, macht sie in den Bildern unmissverständlich klar: Zu sehen ist der russische Präsident Wladimir Putin, dazu Bilder von Menschen aus der Ukraine und von Kampfhandlungen.

Madonna attackiert Putin

Dann hält Madonna ihren ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera, und das Video lässt keinen Zweifel daran, wem die Geste gilt. Kurz vor Ende taucht dann auch noch Adolf Hitler auf, mit dem sie Putin offenbar vergleichen will.

Das wütende Video verband sie mit dem Aufruf an ihre 17,6 Millionen Follower, den Millionen Ukrainern humanitäre Hilfe zu leisten, die unter dem Krieg leiden. In ihrer Instagram-Biografie postete sie einen Link auf die Website der Hilfsorganisation "Global Citizen", auf der es auch die Möglichkeit zu spenden gibt.

Gleichzeitig stellte Madonna noch einmal klar, dass Putin sämtliche bestehenden Menschenrechtabkommen verletze und kein Recht habe, die Existenz der Ukraine auszuradieren. Sie beschloss ihre Posting mit dem dramatischen Appell: "Wir unterstützen Sie, Präsident Selenskyj! Wir beten für Sie und Ihr Land! Gott segne euch alle!"

Verwendete Quelle:Instagram