Der russische Staatssender RT benutzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg einen Song von David Bowie. Das missfiel vor allem seinem Sohn Duncan Jones.

Der russische Sender RT, ehemals "Russia Today", bediente sich für einen Tweet über die NASA einer Songzeile von David Bowie. Doch einem gefiel der Missbrauch ganz und gar nicht: Sohn Duncan Jones konterte – ebenfalls mit ein paar Liedzeilen seines Vaters.

So twitterte das russische Staatsmedium "Ground control to Major Tom", einen Textauszug aus Bowies Hit "Space Oddity" aus dem Jahr 1969. Jones antworte mit den knappen Worten "Falscher Song" und fügte den Screenshot der Zeilen des Lieds "Heroes" aus dem Jahr 1977 hinzu. Dazu benutzte er Herz-Emojis und das der ukrainischen Flagge:

I, I can remember (I remember)

Standing, by the wall (by the wall)

And the guns, shot above our heads (over our heads)

And we kissed, as though nothing could fall (nothing could fall)

And the shame, was on the other side

Oh we can beat them, for ever and ever

Then we could be Heroes, just for one day

David Bowie: Song hat eine besondere Bedeutung

Die Twitter-User sind begeistert, von der Wahl des Songs. "Heroes" hat nämlich in Zeiten des Kriegs eine ganz besondere Bedeutung. Das Lied erzählt die Geschichte eines deutschen Paares, das trotz des damaligen politischen Klimas unbedingt sein zusammen will und sich in dieser Verzweiflung jeden Tag unter einem Geschützturm an der Berliner Mauer trifft.

Inspiriert wurde Bowie in von einer Affäre zwischen seinem legendären Produzenten Tony Visconti und der Backup-Sängerin Antonia Maass, die sich angeblich an der Berliner Mauer küssten, als er aus dem Fenster des Hansa Studios schaute. "Heroes" markiert für viele Fans den Zenit seines kreativen Schaffens in Berlin während der 1970er-Jahre.

Zum Tod von Mick Rock Legendäre Fotos: Die Transformation von David Bowie zu Ziggy Stardust 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Links braun, rechts grün-grau. Die Augen von David Bowie waren so besonders wie er selbst. Das Bild im Bild entstand zur Zeit von "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". Die Platte wurde 1971 aufgenommen und 1972 veröffentlicht. Mehr

Twitter-User begeistert

Duncan Jonas bekommt unter seinem Tweet viele positive Kommentare. So schreibt eine Userin, "Nun, wenn das nicht der perfekte Konter ist" und zweiter User meint: „Dies war schon immer mein Favorit unter den vielen brillanten Songs deines Vaters, aus sehr emotionalen, persönlichen Gründen. Es hat mir nie mehr bedeutet, als jetzt. #GloryToUkraine.“ Ein dritter fügt hinzu: „Dieser Tweet ist der Tweet des Jahrzehnts“, während ein vierter ergänzt: „Dein alter Mann lächelt jetzt von oben, Kumpel.“

Quellen: "The Daily Mail", Twitter