Mila Kunis und Ashton Kutscher haben auf Instagram eindringlich um Spenden für die Menschen in der Ukraine geworben.

Mehr als 30 Millionen Dollar haben Mila Kunis und Ashton Kutcher für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte den beiden persönlich auf Twitter - und lobte sie in den höchsten Tönen.

Es war ein bewegendes Video, das die Schauspieler Mila Kunis und Ashton Kutcher Anfang März auf Instagram gepostet haben: Das Ehepaar rief in dem Clip seine Follower dazu auf, Geld für die Menschen in der Ukraine zu spenden. 30 Millionen Dollar wolle man zusammenbekommen. Die beiden Filmstars gingen selbst mit gutem Beispiel voran: Drei Millionen Dollar gaben sie nach ihrer Aussage aus der eigenen Tasche hinzu.

Zwei Wochen später war das Ziel bereits erfüllt. Am Freitag posteten die beiden auf Instagram ein Video, in dem sie das Erreichen des Zieles bestätigten und sich bei 65.000 Spendern bedankten. "Wir sind überwältigt und dankbar für die Unterstützung", sagte Kunis. Kutcher versprach, dass er und seine Frau "jeden Dollar so behandeln werden, als ob er aus unserer Tasche gespendet würde". Gleichzeitig rief die Schauspielerin ("Black Swan") dazu auf, weiter zu spenden: "Bitte hören Sie nicht auf. Das ist erst der Anfang einer sehr, sehr, sehr langen Reise".

Mila Kunis und Ashton Kutcher beeindrucken mit ihrem Ukraine-Engagement

Mit der Aktion haben die beiden Schauspieler Aufmerksamkeit erregt auf höchster Ebene: Kein Geringerer als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte die Spendenkampagne. "Ashton Kutcher und Mila Kunis waren unter den ersten, die auf unseren Kummer reagiert haben", schrieb der 44-Jährige auf Twitter. Und würdigte das Engagement in höchsten Tönen: "Dankbar für ihre Unterstützung. Beeindruckt von ihrer Entschlossenheit. Sie inspirieren die Welt", so seine Worte.

Dass sich Mila Kunis so stark für das Land engagiert, hat biografische Gründe: Die 38-Jährige wurde 1983 in der ukrainischen Stadt Czernowitz geboren, was damals noch zur Sowjetunion gehörte. Die Eltern wanderten 1991 nach dem Zusammenbruch des Ostblocks nach Los Angeles aus, wo Kunis schon bald Karriere beim Film machte. 2015 heiratete sie ihren Kollegen Ashton Kutcher, das Paar hat zwei Kinder.

