Ulla Kock am Brink (58) strahlt vor Glück - kein Wunder, hat sie ihren Lebensgefährten Peter Fissenewert (57) in diesem Jahr doch gleich zweimal geheiratet. Auf der Eröffnungsparty des Iqos-Store in Frankfurt gibt die Moderatorin Einblicke in ihr frisches Eheglück.

Erst die standesamtliche Trauung im Juli, dann die Hochzeitsparty in Berlin im September - warum haben Sie sich gleich zweimal das Jawort gegeben?

Ulla Kock am Brink: Zum einen haben wir auf Sylt standesamtlich nur zu zweit geheiratet. Zum anderen, was gibt es Schöneres als sein Glück mit unseren Freunden und Verwandten mit einem rauschenden Fest zu teilen? Bei unserer Hochzeitsfeier in Berlin in der "Bar jeder Vernunft" haben wir übrigens während des Dinners Iqos erlaubt.

Feiern Sie dann auch zukünftig zweimal Hochzeitstag pro Jahr?

Kock am Brink: Genau so machen wir das. Im Juli feiern wir Hochzeitstag nur zu zweit, später - dann allerdings im kleineren Kreis - werde ich jedes Jahr für unsere engsten Freunde kochen.

Was bleibt Ihnen von Ihren Hochzeiten besonders in Erinnerung

Kock am Brink: So viele waren es ja nun nicht. (lacht) Aber ganz sicher nur schöne Erinnerungen.

Hatten Sie je geglaubt, dass Sie noch einmal heiraten werden?

Kock am Brink: Nein, das stand absolut nicht auf meiner Bucketlist.

Was lieben Sie an Peter besonders?

Kock am Brink: Seine Achtsamkeit, seine Intelligenz und seine Bodenständigkeit.

Wie sind die Rollen in Ihrer Ehe verteilt, wer macht zuhause den Abwasch, wer kocht?

Kock am Brink: Zum Glück koche nur ich, alles andere wäre ein High-Risc-Unterfangen. Peter ist ein wunderbarer Mann, aber gäbe es einen Buchstabier-Wettbewerb für Lebensmittel, würde ich ihm davon abraten teilzunehmen.

Und wie sieht ein entspannter, genussvoller Abend mit Peter aus?

Kock am Brink: Wir genießen ein gutes Essen, ein Glas Wein und ein anregendes Gespräch. Wir tun das sehr bewusst und erleben es umso intensiver.

Wenn mal die Fetzen fliegen, wer macht von Ihnen nach einem Streit den ersten Schritt?

Kock am Brink: Bei uns fliegen tatsächlich die Fetzen nur vor Glück - wir hatten in den letzten fünfeinhalb Jahren nie Streit, das ist fast schon unheimlich. Wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, sprechen wir ohne die berühmte Vorwurfshaltung miteinander, das heißt, ich erkläre, wie es mir mit der Situation geht, und er zeigt dann seine Perspektive - das klappt ganz gut, bei uns gibt es keine Revierkämpfe, oder den Drang, zu "gewinnen".

Viele Frauen jenseits der 50 haben die Hoffnung auf einen neuen Partner längst aufgegeben. Was raten Sie ihnen?

Kock am Brink: Macht euch nicht klein, geht auf das Leben zu, probiert euch aus, seid selbstbewusst. Und Achtung: Just because he's there, doesn't make it right! Damit meine ich, dass man schon in Ruhe gucken muss, wen man da kennengelernt hat...

Sie gehen beide auf die 60 zu. Wie stellen sie sich Ihren gemeinsamen Lebensabend vor?

Kock am Brink: Was für ein Lebensabend? Wir verbringen bewusst so viel Zeit wie möglich miteinander, inklusive persönlicher Freiräume. Und das sehr gelassen und voller Genuss. Ansonsten wollen wir unser Ehrenamt (Herzfreunde.de) weiter betreiben, uns viel mit uns und der Welt - auch der digitalen - auseinandersetzen. Ich starte bald meinen eigenen YouTube-Kanal mit einer Sendung, die sich mit den Themen der Generation der Baby Boomer beschäftigt, ich werde, sofern ich gesund bleibe - weiterhin Kollegen/innen coachen und meine fiktionalen Serien schreiben.

Denken Sie heute noch gerne an "Die 100.000 Mark Show" zurück?

Kock am Brink: Ja natürlich! Das war eine fantastische Geschichte, sie war maßgeblich für meine weitere Karriere verantwortlich. Ich bekomme gerade in der letzten Zeit viele Anfragen für Mitschnitte. Es ist ein tolles Gefühl, im Gedächtnis vieler Menschen einen kleinen Platz zu haben.