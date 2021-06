Uma Thurman ist wieder vergeben. Die Schauspielerin ist mit Medienmogul Justin B. Smith zusammen.

Uma Thurman (51) ist wieder vergeben. Die Schauspielerin ist mit Justin B. Smith (51), dem CEO der Bloomberg Media Group, liiert. Das geht aus einem Artikel der "New York Times" hervor. Die Zeitung berichtet von dem Wiederaufleben der Gesellschaft in Washington D.C. nach Monaten der Corona-Pandemie auf einer Party in Smiths Haus in der US-Hauptstadt. In einem Nebensatz, fast beiläufig, heißt es: "Uma Thurman, die mit Herrn Smith liiert ist, war ebenfalls da." Wie lange die beiden schon ein Paar sind, ist nicht bekannt.

Uma Thurman: Wer ist der neue Mann an ihrer Seite?

Nach zahlreichen Stationen in verschiedenen Medienunternehmen heuerte Justin B. Smith 2013 als CEO bei der Bloomberg Media Group an. 2014 wurde er von "The Hollywood Reporter" als einer der 35 mächtigsten Menschen in den New York Medienlandschaft bezeichnet. Über sein Privatleben ist wenig bekannt.

Uma Thurman hatte in der Vergangenheit einige prominente Beziehungen: Zwischen 1990 und 1992 war sie mit Schauspieler Gary Oldman (63) verheiratet, von 1998 bis 2004 mit Schauspieler Ethan Hawke (50), mit dem sie eine Tochter und einen Sohn teilt. 2012 wurden Thurman und ihr Lebensgefährte Arpad Busson (58) Eltern einer Tochter. Seit 2014 war die Schauspielerin offiziell Single.