So verbringen die Promis Ostern

Umfrage So verbringen die Promis Ostern

Auch die Promis genießen das lange Wochenende, so verbringen die Stars Ostern.

Ostern ist für viele vor allem ein Familienfest mit Ostereiersuche, Schokoladen-Osterhasen und Zeit mit den Liebsten. Andere genießen den ersten Urlaub des Jahres und gönnen sich ein paar Tage Auszeit. So verbringen die Promis das lange Oster-Wochenende:

Ostern in der Ferne

Model Jessica M'Barek (35): "Wir werden im Urlaub sein. Mein Ehemann und ich haben vor Kurzem mit dem Kitesurfen angefangen - in der Dominikanischen Republik. Nun fliegen wir auch wieder dorthin. Ich liebe Ostern, ich liebe alle Feiertage! Ich liebe es zu dekorieren - typisch amerikanisch eben. Als Kind haben wir natürlich Eier gesucht und sind in die Kirche gegangen. Das Wichtigste ist aber, zu Hause mit der Familie zu sein, gemeinsam in der Küche zu stehen und zu kochen. "

Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (41): "An Ostern werde ich mit dem Traumschiff kurz vor Indien sein. Ich versuche meine indische Großfamilie aufs Schiff zu holen und dann feiern wir dort hoffentlich alle gemeinsam indische Ostern."

Schauspielerin Caroline Frier (40): "Dieses Jahr wird es ein wenig anders ablaufen: Wir verbringen Ostern in Südspanien und ein Teil der Familie kommt zusammen, um bei 25 Grad Eier zu suchen ... herrlich! Schauen wir mal, ob uns das Ostereier verstecken am Strand gelingt."

Zeit mit der Familie

Model Alena Gerber (33): "Meine Schwester kommt aus Dublin zu Besuch, mein Papa und meine Oma kommen und wir feiern ein richtig schönes Familienfest, mit unserer Kleinen und unserem neuen Hund. Wir haben gerade einen kleinen Welpen aus dem Tierheim geholt. Den können wir jetzt eine Weile nicht allein lassen, vor allem da er sehr an uns hängt. Wir verstecken Geschenke und Osternester und machen uns dann alle gemeinsam auf die Suche. Ich liebe Ostern, das ist eins meiner Lieblingsfeste im ganzen Jahr - je mehr Familie, desto besser!"

Model Kim Hnizdo (26): "Ostern feiere ich immer mit der Family, alle kommen zusammen. Ich habe um Ostern herum Geburtstag, am Fest dreht sich also immer viel um mich."

Model Soulin Omar (22): "Als Kind in Syrien haben wir Ostern nicht gefeiert, aber seit ich in Deutschland bin, gehört das wie Weihnachten fest dazu. Ich gehe mit Freunden zum Osterfeuer und essen. Einfach die freien Tage genießen."

Entertainer Jürgen Milski (59): "Ostern ist eigentlich für mich die Zeit, wo ich mich gerne an meine Kindheit zurückerinnere und an die Kindheit meiner Tochter! Ich selbst feiere Ostern überhaupt nicht."