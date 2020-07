Umut Kekilli und Ina Maria Schnitzer sind seit Dienstag Eltern einer Tochter. "Unser kostbare Kaia kam an diesem Morgen", verrät das Model.

Umut Kekilli (36) ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Freundin Ina Maria Schnitzer (34), besser bekannt als Yoga-Jordan oder Jordan Carver, brachte am Dienstag das erste gemeinsame Kind zur Welt. "Sie heißt Kaia, genau eine Prinzessin. Um 11:35 Uhr kam sie heute zur Welt", bestätigte der Ex-Kicker RTL.

"Unser kostbare Kaia kam an diesem Morgen. Wir sind so glücklich und gesegnet", bestätigte auch das Model die Geburt der gemeinsamen Tochter via Instagram. Dazu postete die 34-Jährige ein Bild, in dem sie das Baby schützend an ihrer Brust hält.

Liebe im Eiltempo

Das Model und der ehemalige Fußballer sind eigenen Aussagen zufolge erst seit August 2019 ein Paar. Im Februar gaben sie dann überraschend die Schwangerschaft bekannt. "Ich kann es nicht mehr verstecken. Ich erwarte ein Baby, bin im vierten Monat schwanger", erklärte die 34-Jährige damals der "Bild"-Zeitung.

Schnitzer hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Für Kekilli ist es das erste Kind. Der 36-Jährige sorgte vor allem durch seine fast zehnjährige On-Off-Beziehung mit Natascha Ochsenknecht (55) für Schlagzeilen. Die beiden trennten sich Ende 2017.