Neue Liebe für den ehemaligen Lebensgefährten von Natascha Ochsenknecht (55): Umut Kekilli (35) und Ina Maria Schnitzer (33), auch bekannt als Jordan Carver bzw. Yoga-Jordan, haben via Social Media zueinander gefunden haben, wie der Ex-Fußballprofi und das Model nun in einem Doppelinterview mit der "Bild" verraten haben. Den ersten Kontakt gab es als sie Mitte August ihre mehr als zwei Millionen Follower auf Instagram wissen ließ, dass sie nach neun Jahren in den USA nach Deutschland zurückkehren werde. Dieser Post erreichte auch Kekilli.

"Ich hab' ihr einfach nur geschrieben, dass ich sie super sympathisch finde und ihr alles Gute für den Neustart in Deutschland gewünscht. Aber dann hat sie geantwortet. Das fand ich sehr cool. Dann hab' ich nicht mehr lockergelassen", erinnert er sich. Warum sie ihm geantwortet hat, erklärt Schnitzer so: "Umut hat sehr höflich, respektvoll geschrieben. Ich habe mir am Anfang gar nix dabei gedacht. Aber dann hatten wir unsere erste Verabredung - nachmittags in einem Oma-Café in Köln..." Und dieses Date war sogar schon am nächsten Tag.

Es ging alles ganz schnell

"Das ging hin und her, am nächsten Tag haben wir uns in Köln getroffen", bestätigt er. Als sie sich trafen, waren beide schnell vom Wesen des anderen fasziniert: "Ich habe gemerkt, dass ich bei ihm sein kann, wie ich möchte. Dass ich mich nicht verstellen muss", erinnert sie sich. Bei ihm war es offenbar ähnlich: "Ich dachte erst mal, 'Wow, was für eine schöne Frau!' Und dann habe ich gemerkt, dass ich mit ihr über alles reden kann. Das haben wir stundenlang gemacht."

Nicht nur für das erste Date verabredeten die beiden sich in Rekordzeit, es blieb bei dem Tempo: "Ich bin am Mittwoch darauf wieder nach Köln gekommen, am Wochenende auch. Zwei Wochen später sind wir nach Mykonos gereist", verrät Ina Maria Schnitzer. Noch nie sei sie so schnell mit einem Mann in den Urlaub gefahren, "aber es war traumhaft".

Außerdem schwärmt die alleinerziehende Mutter davon, wie sehr Umut Kekilli ihren dreijährigen Sohn akzeptiere. "Umut ist der erste Mann, den ich meinem Sohn vorgestellt habe. Vorher kam niemand auch nur ansatzweise dran", so ihr Kompliment. Und er erwidert: "Klar, gebe ich mir auch bei ihrem Sohn Mühe. Sie gibt es nur im Doppelpack. Das wusste ich ja vorher. Und ich liebe Kinder und kann gut mit Kindern", sagt er und schwärmt weiter: "Sie gibt mir ein gutes Gefühl. Ich fühle mich einfach wohl bei ihr."

Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli trennten sich Ende 2017 nach fast zehnjähriger On-Off-Beziehung.