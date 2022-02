Angelina Jolie ist Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen. Als solche hat sie der Ukraine ihre vollste Hilfe zugesagt. Bei Instagram informiert sie ihre Follower über die aktuelle Flüchtlingslage.

Die US-Schauspielerin Angelina Jolie ist seit Jahrzehnten auch humanitäre Aktivistin und außerdem UN-Sonderbotschafterin. Bei Instagram wendete sich die 46-Jährige nun mit Postings zum Ukraine-Krieg an ihre Follower und bestätigt die Unterstützung der Flüchtlinge.

Angelina Jolie hat Gebete in Richtung Ukraine geschickt und versichert: "Mein Fokus und der meiner UNHCR-Kollegen besteht nun darin, dass alles erdenklich Mögliche für den Schutz und die grundlegenden Menschenrechte der Vertriebenen und Flüchtlinge aus dieser Region unternommen wird." Es sei noch zu früh, die gesamten Ausmaße dieser Tragödie abschätzen zu können. "Aber die Bedeutung dieses Moments, für die Bevölkerung der Ukraine und für die internationale Rechtsstaatlichkeit, kann nicht genügend betont werden."

Der Schock, die Trauer und die Wut über das Blutvergießen in der Ukraine lässt niemanden kalt. Zahlreiche nationale wie internationale Stars bekennen sich zu dem angegriffenen Land und beteiligen sich an Spendenaktionen für die Opfer. Eine besondere Rolle nimmt hierbei US-Star Angelina Jolie ein. Sie ist nicht nur seit gut zwei Jahrzehnten UNHCR-Sonderbotschafterin (UNHCR steht für United Nations High Commissioner for Refugees, also Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen), im April 2012 wurde sie zudem zur UNHCR-Sondergesandten ernannt.

Eine "unermüdliche Verteidigerin von Flüchtlingen"

Ein zweites Video, das Angelina Jolie in ihrem Instagram-Feed veröffentlicht hat, zeigt die Grenze zu Moldavien. In der Beschreibung des Videos schreibt die Schauspielerin: "Mehr als 50.000 Menschen haben innerhalb von 48 Stunden die Flucht aus der Ukraine ergriffen. Meine Kollegen des UNHCR haben mir dieses Video geschickt, es ist an der Grenze zwischen Moldavien und der Ukraine."

Auf der Homepage der UNO wird Jolie als "unermüdliche Verteidigerin von Flüchtlingen" gelobt, die schon über 40 Krisenregionen besucht und sich bei ihren Reisen "ein reichhaltiges Expertenwissen angeeignet" hat. Zudem habe sie selbst die Einrichtung mit Spenden unterstützt. Als Sondergesandte wurde ihr 2012 der Status gegeben, UNHCR auch "auf diplomatischem Level zu repräsentieren und sich für die Belange von Flüchtlingen einsetzen."

Quelle:Instagram