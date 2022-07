Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Gedenkveranstaltung an Nelson Mandela wieder in New York statt. Der Freiheitskämpfer habe für die Werte gekämpft, die heute in Gefahr geraten, betont Prinz Harry.

Prinz Harry hat bei einer Veranstaltung zum Gedenken an den 2013 gestorbenen südafrikanischen Präsidenten und Freiheitskämpfer Nelson Mandela eine Rede vor der UN-Vollversammlung gehalten. Die Welt sei an einem "entscheidenden Moment", sagte Harry am Montag in New York. Er sehe "einen globalen Angriff auf die Demokratie und die Freiheit" - also genau auf die Dinge, für die Mandela gekämpft habe.