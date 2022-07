Prinz Harry nimmt mit seiner Frau Meghan an der Veranstaltung zum Gedenken an Nelson Mandela teil. Foto

Im Hauptquartier der Vereinten Nationen in Manhattan wird jährlich an den Freiheitskämpfer Nelson Mandela gedacht. In diesem Jahr soll Prinz Harry vor der Versammlung sprechen.

Prinz Harry soll nach Angaben der Vereinten Nationen in der kommenden Woche bei einer Veranstaltung zum Gedenken an den 2013 gestorbenen südafrikanischen Präsidenten und Freiheitskämpfer Nelson Mandela eine Ansprache halten. Der 37-Jährige solle am Montag vor der UN-Vollversammlung in New York sprechen, teilte eine UN-Sprecherin am Freitag mit.