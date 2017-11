Es war ihr letzter gemeinsamer Auftritt in der Öffentlichkeit: Am 8. Oktober 2016 besuchten Sarah und Pietro Lombardi gemeinsam die "Die große Trödeltrupp Auktionsnacht" und traten in der gleichnamigen Sendung auf RTL2 auf. Darin bieten die Moderatoren Sükrü Pehlivan, Mauro Corradino und Otto Schulte Fundstücke zum Verkauf an. Dazu gibt es prominente Gäste, die ebenfalls etwas feilbieten. An jenem 8. Oktober gehörte das Ehepaar Lombardi zu den prominenten Gästen. Doch eine Woche später kamen Gerüchte auf, Sarah würde ihren Mann mit ihrem Ex-Freund Michal T. betrügen. Kurz darauf gaben beide ihre Trennung bekannt.

Davon indirekt betroffen war auch der österreichische Unternehmer Gerald Taferner. Der Inhaber einer Autovermietung in Kärnten ersteigerte für seine Familie ein Eisessen mit Pietro und Sarah Lombardi. Da die Beziehung unmittelbar nach dieser Veranstaltung zerbrach, ist es zu dem gemeinsamen Nachmittag jedoch nie gekommen.



Pietro Lombardi in Kärnten

Immerhin einer der beiden hat jetzt seine Schuld eingelöst: Weil er zufällig in Taferners Heimatstadt Villach, Kärnten für einen Auftritt gebucht wurde, ließ sich Pietro Lombardi die Gelegenheit nicht nehmen und schaute bei der Familie vorbei. Das Treffen fand in Gerald Taferners eigenem Café TAF-In statt, seine Töchter Celine und Michelle, Ehefrau Gabi sowie sein Schwiegersohn warteten bereits, als gegen 16 Uhr eine weiße Stretchlimo vorfuhr und Pietro Lombardi und sein Manager ausstiegen.



Der Musiker blieb eine gute Stunde und verspeiste mit der Familie einen Eisbecher. Was besonders gut ankam: Er sang auch für die Töchter ein paar Lieder. "Er zeigte uns voller Stolz auch Bilder von seinem Sohn", sagte Gerald Taferner dem stern. Ehe Lombardi ging, lud er die beiden Mädchen zur Abendveranstaltung als Ehrengäste ein.

Insgesamt ein schöner Nachmittag für die Familie, die so ähnlich noch eine Fortsetzung finden könnte. Denn weil Gerald Taferner damals ein Treffen mit dem Ehepaar Lombardi ersteigerte, hat er auch noch Anspruch auf ein Eisessen mit Sarah.