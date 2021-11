Sehen Sie im Video: Unternehmerin Tijen Onaran macht Mut zur Veränderung – "Bleib nicht wie du bist!".













Hallo zusammen! Mein Name ist Tijen Onaran. Ich bin Unternehmerin, Autorin und Investorin, und mit meinem Unternehmen berate ich die Wirtschaft darin, wie sie diverser – also vielfältiger – werden kann, unter anderem auch, wie Unternehmen mehr Frauen in ihre Organisation bekommen.

Und vor Kurzem habe ich darüber nachgedacht, was eigentlich der schlechteste Ratschlag war, den ich je bekommen habe, nämlich: Bleib so, wie du bist! Und das klingt erstmal gut, aber am Ende des Tages ist es ein wahnsinnig schlechter Ratschlag, denn: Wäre ich geblieben wie ich bin, hätte ich mich nicht verändert, würde ich heute hier nicht stehen. Ich wäre nicht ins kalte Wasser gesprungen, ich hätte mich nicht selbstständig gemacht. Denn ich hatte den Mut, den Mut zum Machen. Und das will ich euch mitgeben, dass ihr den Mut zum Springen haben sollt.

Ich bin die erste in meiner Familie, die sich selbstständig gemacht hat. Ich komme aus einer nicht-privilegierten Familie, meine Eltern sind irgendwann eingewandert aus der Türkei und sie hatten keinen finanziellen doppelten Boden, sie hatten kein Netzwerk, dass sie mir mitgeben konnten. Und das kennt ihr vielleicht da draußen auch, vielleicht seid ihr auch die erste in eurer Familie:

Die erste die eine Ausbildung hat

Die Erste die studiert hat

Die Erste die sich selbständig gemacht hat

Die erste, die einen Job hat den alle anderen nicht haben

Und des lohnt sich, die Erste zu sein! Und ich will euch mitgeben: Ihr seid ein Vorbild für so viele andere da draußen, ohne dass ihr es wisst. Ihr seid vielleicht die ersten in eurer Familie, aber ihr werdet nicht die Letzten sein.

Habt den Mut, euch zu verändern! Bleibt nicht, wer ihr seid. Denn Veränderung heisst immer Verbesserung. Springt ins kalte Wasser, denn es wird schon warm wenn ihr schwimmt.

