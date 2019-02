Die deutsche Schauspielerin Ursula Karusseit ist im Alter von 79 Jahren in Berlin gestorben, wie die Tageszeitung "neues deutschland" unter Berufung auf das Umfeld ihrer Familie berichtet. Bekannt war Karusseit unter anderem für ihre Darstellung der Charlotte Gauss in der ARD-Serie "In aller Freundschaft", in der sie seit 1998 mitgespielt hatte.

Karusseit wurde am 2. August 1939 in Ostpreußen geboren und gehörte zu den wichtigsten Persönlichkeiten des DDR-Theaters und -Fernsehens. Sie startete ihre Karriere an der Berliner Volksbühne und gab 1963 ihr Filmdebüt in dem Fernsehfilm "Was ihr wollt". Karusseit hinterlässt unter anderem ihren Sohn, Schauspieler Pierre Besson (51, "Südstadt").