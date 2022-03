Sehen Sie im Video: "Gangnam-Style" – Was wurde aus dem Südkoreaner Park Jae-sang alias Psy?













Cowboy-Moves als Tanzschritte, koreanische Texte und elektronische Tanzmusik, die die Welt so noch nicht gehört hatte – mit diesen Zutaten sorgte Psy 2012 für einen Überraschungshit und für einen Rekord auf YouTube. Niemals zuvor hatte ein Musik-Act eine Milliarde Aufrufe auf der größten Videostreaming-Plattform der Welt. Sein Hit „Gangnam Style" veränderte viel. Er veränderte die Musikwelt und nicht weniger als die Sicht auf sein Heimatland – Südkorea. Seitdem ist K-Pop eine feste Größe in der Musik und eines der wichtigsten Exportgüter des asiatischen Landes. Doch von dem Erfinder und Urvater der Musik-Revolution hat man außerhalb seiner Heimat Südkorea lange nichts mehr gehört. Park Jae-sang sollte eigentlich in die Fußstapfen seines Vaters als Führungskraft bei dessen Halbleiterfirma DI treten. Doch während des Studiums in den USA verliebte er sich in die elektronische Musik. Er kehrte nach Seoul zurück, nannte sich Psy und veröffentlichte 2001 sein erstes Album. Elf Jahre sollte es dauern, bis seine Satire über Gangnam, ein nobles und trendiges Viertel in Seoul, mit seinem sorgfältig choreografierten Tanz im Pferdestil bei YouTube durch die Decke ging. Danach füllte Psy Stadien vor allem in seiner Heimat und sich selber die Taschen… Heute soll Psy dank „Gangnam Style" ein geschätztes Nettovermögen von bis zu 65 Millionen US-Dollar besitzen. Psy nahm weitere Alben auf, trat in Live-Shows auf und auch in südkoreanischen TV-Serien, wo er sich selbst spielte. An seinen Erfolg aus dem Jahr 2012 kam der Koreaner jedoch nie wieder heran. Park gründete 2019 die Musikagentur P-Nation, um andere Künstler des K-Pop-Universums zu betreuen und zu unterstützen. 2021 wurde auch noch seine Herrschaft als größter koreanischer Chart-Hit aller Zeiten beendet – von den K-Pop-Ikonen BTS mit ihrer Single Dynamite.

