US-Model Chrissy Teigen und Sänger John Legend erwarten ihr drittes Kind. Zuletzt hatte Teigen eine Fehlgeburt erlitten und trauerte öffentlich über ihr tot geborenes Kind. Der offene Umgang des Paares damit brach für viele ebenfalls Betroffene das Tabu, darüber reden zu können.

Stolz präsentiert die zweifache Mutter ihren Babybauch auf Instagram und schreibt dazu: "Die letzten paar Jahre waren gelinde gesagt ein Wirbel von Gefühlen, aber nun ist wieder Freude in unser Haus und unsere Herzen eingekehrt". US-Model Chrissy Teigen ist nach einer Fehlgeburt vor knapp zwei Jahren wieder schwanger. Bislang verliefe die Schwangerschaft "perfekt und wunderschön" und sie sei "hoffnungsvoll" und fühle sich großartig.

Im Oktober 2020 haben Chrissy Teigen und Ehemann John Legend öffentlich gemacht, dass sie ihr drittes Kind, einen Jungen, in der 20. Schwangerschaftswoche verloren haben. Ihr offener Umgang mit der Totgeburt ihres Sohnes ermutigte viele ebenfalls Betroffene, über ihr Schicksal sprechen zu können. Zum traurigen Jahrestag schrieb Teigen im vergangenen Jahr einen öffentlichen Brief auf Instagram an ihren tot geborenen Sohn, den sie Jack nannten.

Schwangerschaft durch In-vitro

Sie postete ein Bild, auf dem sie weinend und sichtlich am Ende ihrer Kräfte mit Legend im Krankenhausbett liegt. Dazu schrieb sie: "Und an den Sohn, den wir fast gehabt hätten. Vor einem Jahr hast du mir den größten Schmerz bereitet, den ich mir jemals hätte vorstellen können, um mir zu zeigen, dass ich alles überleben kann, selbst wenn ich nicht will." Ihr Kind hätte ihr beigebracht, besser auf sich aufzupassen und das Leben und ihren Körper als kostbares Wunder anzusehen.

Das Wunder folgte nur kurze Zeit später: Im Februar teilte Teigen dann auf Instagram mit, dass sie sich einer In-vitro-Fertilisation unterziehen werde. Sie habe viele Spritzen und Arztbesuche hinter sich und mit der Verkündung der Schwangerschaft eine Weile gewartet, schrieb sie am Mittwoch. Das Paar hat bereits zwei Kinder: die sechsjährige Tochter Luna und den vierjährigen Sohn Miles. Model Teigen und Musiker John Legend hatten sich 2007 kennengelernt. Seit 2013 sind sie verheiratet.