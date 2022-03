Timbaland ist der Musikproduzent der großen Stars. Dank ihm feierten viele Künstler große Erfolge. Am 10. März wird er 50 Jahre alt.

Musiker und Produzent Timbaland gehört zu den ganz großen Stars, die die USA zu bieten haben. Am 10. März feiert der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Timothy Zachary Mosley heißt, seinen 50. Geburtstag. Er blickt auf eine erstaunliche Karriere zurück: Nicht nur er selbst wurde über die Jahre immer berühmter, er machte auch zahlreiche andere Musiker zu Stars. Dank ihm erlebten viele bekannte Künstler ihren Durchbruch oder feierten große Erfolge.

Er machte Aaliyah groß

Timbaland startete seine erfolgreiche Karriere als Musikproduzent in den 1990er Jahren. Gemeinsam mit seiner Jugendfreundin Missy Elliott (50) arbeitete er als Songwriter- und Produzententeam. Zusammen mit Newcomerin Aaliyah (1979-2001) erarbeiteten sie das Album "One In a Million" (1996), das zum durchschlagenden Erfolg wurde. Der Longplayer verkaufte sich mehr als acht Millionen Mal und wurde mit Doppelplatin in den USA ausgezeichnet. Timbaland und Aaliyah co-produzierten zudem den Soundtrack des Martial-Arts-Films "Romeo Must Die" (2000), der es weit nach vorn in den Charts schaffte.

Aaliyah starb im Alter von 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz am 25. August 2001. Timbaland erklärte in der Show "Total Request Live" des US-Senders MTV nach ihrem tragischen Tod, dass zwischen den beiden "die Chemie gestimmt" habe. "Ich habe die Hälfte meiner Kreativität an sie verloren." Aaliyah sei die "bemerkenswerteste Person" gewesen, "die ich je getroffen habe".

Ginuwine feierte Durchbruch dank Timbaland

Der R&B-Sänger Ginuwine (51) veröffentlichte 1996 sein Debütalbum "Ginuwine ... the Bachelor". Produziert wurde der Longplayer von Timbaland, genauso wie der Nachfolger "100% Ginuwine" (1999). Beide Alben schafften es nicht nur in den USA und Großbritannien, sondern auch in Deutschland in die Charts. Unter anderem die Singles "Pony" sowie das Prince-Cover "When Doves Cry" wurden erfolgreich.

Justin Timberlake startete erfolgreiche Solokarriere

Seine ersten Erfolge feierte Justin Timberlake (41) in der Boygroup *NSYNC. Nach Auflösung der Band 2002 begann der Sänger seine Solokarriere. An seinem Solo-Debütalbum "Justified" (2002) war Timbaland beteiligt - und prompt erreichte der Longplayer Platz eins in Großbritannien und Platz zwei in den USA. Timberlake gewann zwei Grammys: für das "Beste Pop-Gesangsalbum" und die "Beste männliche Pop-Gesangsperformance" für die Single "Cry Me a River".

Erfolgreich ging es weiter: Sein zweites Album "FutureSex/LoveSounds", mitproduziert von Timbaland, landete in den USA und Großbritannien an der Chartspitze, in Deutschland auf Platz drei. Auch für sein Comeback-Album "The 20/20 Experience" holte sich Timberlake Timbaland wieder als Produzenten an seine Seite. Es regnete erneut beste Chartplatzierungen: Platz eins in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und den USA. Auch "Man of the Woods" (2018) in Zusammenarbeit mit Timbaland platzierte sich hierzulande wieder auf der Eins, genauso wie in den USA.

Weltweiter Erfolg für Nelly Furtado

Ursprünglich wollte Nelly Furtado nur einen einzigen Titel gemeinsam mit Timbaland produzieren. Stattdessen wurden daraus zahlreiche neue Songs für ihr drittes Album "Loose" (2006). Die Folge: Ihr bisher erfolgreichster Longplayer entstand. Sie erreichte weltweit unglaubliche Chartplatzierungen, unter anderem landete Furtado mit dem Album auf Platz eins in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den USA und Kanada.

Timbaland co-produzierte die erfolgreichen Singles "Maneater", "Say It Right" und "All Good Things (Come to an End)", die es ebenfalls in vielen Ländern an die Chartspitze schafften.

"Apologize" wird zum internationalen Hit für OneRepublic - dank Timbaland

Die US-Band OneRepublic feierte 2007 ihren großen Durchbruch mit dem Song "Apologize". Timbaland hatte darauf einen großen Einfluss: Sein Remix des Songs wurde zum Nummer-eins-Hit in vielen Ländern, unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Song schaffte es auch auf Timbalands eigenes Soloalbum "Shock Value" (2007).

Und noch eine weitere Kooperation mit Timbaland führte hierzulande zu einem großen Erfolg für die Band: Der Titel "Marchin' On" wurde zur Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 des ZDF.

Auch weiteren Stars verhalf Timbaland zu großen Erfolgen, etwa Madonna (63) und ihrem Album "Hard Candy (2008) sowie seiner Jugendfreundin Missy Elliott bei diversen Projekten. Seine zahlreichen Kooperationen machten ihn auch selbst zum Star. So vereint er auf seinen Alben regelmäßig die Crème de la Crème der Branche. Auf seinem Album "Shock Value II" (2009) sind etwa Katy Perry (37), Justin Timberlake und Brandy (43) zu hören.