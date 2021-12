Die Schriftstellerin Joan Didion in ihrer New Yorker Wohnung. Foto: Kathy Willens/AP/dpa

Jahrzehntelang hat Joan Didion das Leben an der US-Westküste beschrieben - aber ihr bekanntestes Buch wurde die persönliche Verarbeitung des plötzlichen Todes ihres Ehemannes. Gestern starb die Autorin mit 87 Jahren.

Trauer nach dem Tod von Joan Didion: Die US-Schriftstellerin starb im Alter von 87 Jahren in New York an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung, wie ihr Verlag Knopf Doubleday der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Viele würdigten ihr Werk und trauerten um die Autorin.

«Eine brillante Autorin, die die Kunst des Schreibens verändert hat», schrieb Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (45) auf Twitter. Sie dankte Didion dafür, ihre Geschichten mit der Welt zu teilen. «Amerika hat heute eine seiner größten Geschichtenerzählerinnen verloren. Wir werden dich vermissen, Joan Didion», schrieb US-Schauspielerin Lynda Carter (70) auf Twitter. Die Journalistin Maria Shriver, Ex-Ehefrau von Arnold Schwarzenegger, würdigte Didion als «Legende», die durch ihre Werke so vielen Menschen geholfen habe.

Didion hatte sich in den 1960er und 1970er Jahren als Journalistin und mit Romanen über das Leben und die Hippie-Kultur in Kalifornien einen Namen gemacht. 2005 erschien der spätere Bestseller «Das Jahr des magischen Denkens», in dem sie den plötzlichen Tod ihres Ehemannes John Dunne verarbeitete. Mit ihm zusammen hatte sie auch 1976 das Drehbuch für «A Star is Born» geschrieben, das vor wenigen Jahren in einer Neuverfilmung mit Lady Gaga und Bradley Cooper ein Kinohit wurde.

«Joan war eine brillante Beobachterin und Zuhörerin, die weise und subtil Wahrheiten über unsere Gegenwart und Zukunft verkündet hat», teilte die Lektorin Shelley Wanger mit. «Ihr Schreiben ist zeitlos und kraftvoll und ihre Prosa hat Millionen Menschen beeinflusst. Wir werden ihren Tod betrauern, aber ihr Leben feiern.»

US-Schauspielerin Jessica Chastain schrieb auf Twitter, dass sie die Autorin heute feiern würde, dazu verlinkte sie Auszüge aus einer Rede Didions vor Studenten im Jahr 1975. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom würdigte die 1934 in Sacramento geborene Autorin als einflussreiche «Pionierin» einer neuen Journalismusbewegung der 1960er Jahre. «Sie war einzigartig in ihrer Kapazität, über Leben, Verlust, Liebe und Gesellschaft zu schreiben», hieß es in der Mitteilung des Politikers.