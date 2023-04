Aus Anlass der Geburt eines Enkelkindes sinniert der 69-Jährige über das Leben. Angst vorm Sterben habe er nicht, sagt er.

Für den US-Schauspieler John Malkovich ("Being John Malkovich") hat sich mit einem neuen Familienmitglied sein Blick auf das Leben geändert. "Nun haben wir auch ein Enkelkind, das möchte ich gerne noch ein paar Jahre aufwachsen sehen, weil das so wundervoll ist", sagte der 69-Jährige dem Magazin "Bunte". "Es erinnert einen wieder an die wahre Schönheit im Leben."

Angst davor, irgendwann zu sterben, habe er nicht, erklärte der Hollywoodstar, der mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern lange Zeit in England und Frankreich gelebt hat. "Es ist eher eine Sehnsucht, am Leben zu bleiben."