Eine neue Zeit beginnt, für viele Menschen in den USA. In den ganzen Vereinigten Staaten brach nach der Siegesverkündung von Joe Biden und Vizekandidatin Kamala Harris Jubel aus. Noch nie war die Erleichterung nach einer Wahl so groß, wie bei den Menschen, die Samstag bis tief in die Nacht feierten. Wie hier in New York City. Auf dem Times Square verfolgten mehrere Hundert Menschen Bidens Siegesrede. Sie bejubelten seine Versprechen, er werde das Land wieder einen, die Coronavirus-Pandemie und den strukturellen Rassismus bekämpfen. Auch wenn Donald Trump den Sieg Bidens nicht anerkannt hat, feierten die Amerikaner einen Machtwechsel, dessen Kräfte nicht unterschiedlicher sein könnten. Die Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 hat die Bevölkerung tief gespalten und polarisiert. Trump-Gegner und Biden-Harris-Anhänger sind erleichtert, dass sich die Mehrheit der US-Bürger gegen Falschaussagen, Sexismus und Rassismus entschieden hat. Am Samstag überwog der Glaube, dass diese Probleme in der nächsten Präsidentschaft vielleicht kein Thema mehr sein könnten. "Ich freue mich ehrlich gesagt eher, dass wir Trump los sind. Ich bin super links, ich bin queer, ich bin Mexikanerin, und ich freue mich, dass Trump weg ist. Ich bin gespannt, wie es werden wird. Ich freue mich für Kamala, die erste Frau als Vizepräsidentin." "Ich bin total aufgeregt, Scheiss auf Trum. Ich bin froh dass er aus dem Amt ist. Ich liebe es, wie viel Freude hier herrscht. Wir brauchten das." "Nun, ich hoffe, dass er in der Lage sein wird, dieses Land wieder zu einen. Ich habe so viele Familienmitglieder und Menschen von früher und Freunde, die an einem Punkt angekommen sind, dass sie mit niemandem mehr reden möchten, wissen sie? Und das betrifft beide Seiten. Er hat von Anfang an gesagt, was er machen kann. Er sagte, er könne die Leute dazu bringen, miteinander zu reden, über Themen zu sprechen, bei denen man anderer Meinung ist. Und das wäre ein wunderbarer Start. Und wir müssen dieses Virus loswerden. Es wäre schön, wenn ihm jemand Aufmerksamkeit schenkt, und es als Problem behandelt." "Wir sind so glücklich, dass Biden gewonnen hat. Wir sind hier, weil wir feiern. Prost!" Vor dem Sitz des Amtsinhabers in Washington versammelten sich ebenfalls Feiernde, die ordentlich Lärm machten. Minuten nachdem das vorläufige Ergebnis der Wahl im Fernsehen verkündet wurde, strömten Scharen an Menschen zum Weiße Haus. Auch eine Demonstration von Trump-Anhängern, die das vorläufige Ergebnis ohne belastbare Anhaltspunkte infrage stellen, war hier geplant. Sie geriet wegen der großen Menschenmengen, die den Sieg Bidens feierten, aber in den Hintergrund. Zwar gab es vielerorts Berichte, unter anderem aus Harrisburg, Pennsylvania, dass es zu Konfrontationen zwischen Anhängern beider Lager gekommen sei, von Gewaltakten wurde jedoch nicht berichtet.

