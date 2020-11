Noch immer steht nicht fest, wer der nächste US-Präsident wird. Viele Promis fieberten in der Wahlnacht mit - und gaben in den sozialen Netzwerken Auskunft über ihren Gemütszustand.

Der offene Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA zehrt nicht nur an den Nerven der beiden Kandidaten Donald Trump und Joe Biden. Viele Promis verfolgten die Wahl vor dem Fernseher und gaben Auskunft über ihren Gemütszustand.

Besonders gelitten hat die Rapperin Cardi B ("I Like It"). Die 28-Jährige hält zu den Demokraten, entsprechend litt sie, als die Ergebnisse im Laufe der Wahlnacht bekannt wurden. "How these elections got me watching these states turn red", schrieb sie. Auf Deutsch: "Wozu mich diese Wahlen gebracht haben, während ich zugesehen habe, wie die Staaten rot wurden." Rot ist die Farbe der Republikaner, der Partei Donald Trumps. Was die Nacht mit ihr gemacht hat? Das demonstrierte die Rapperin, indem sie sich drei Zigaretten gleichzeitig anzündete und daran zog.

Kanye West, der selbst für die Präsidentschaft kandidiert hat, gestand auf Instagram, dass er in diesem Jahr zum ersten Mal an einer Wahl teilgenommen hat. Dabei machte er auch keinen Hehl daraus, wem er seine Stimme gab: "jemandem, dem ich wirklich vertraue: mir." Wie er das gemacht haben will, bleibt aber sein Geheimnis: Der Ehemann von Kim Kardashian gab seine Stimme im US-Staat Wyoming ab - dabei stand er dort gar nicht auf dem Wahlzettel.

Auch in Deutschland schaut man auf die US-Wahl

Auch deutsche Prominente haben die Wahl verfolgt - und in der überwältigenden Mehrheit zu dem demokratischen Herausforderer Joe Biden gehalten. Entsprechend ernüchtert waren die Reaktionen, als Donald Trump immer mehr Staaten für sich gewinnen konnte, darunter den Swing State Florida.

Comedian und Moderator Aurel Mertz brachte es auf den Punkt: "Ich will nicht zu weit vorpreschen, aber jetzt wäre möglicherweise der richtige Moment, um Marihuana zu legalisieren", schrieb er. Ein Tweet, der in aller Verzweiflung noch etwas Humor durchschimmern lässt.

Ein Großteil der Prominenten hat sich bislang jedoch mit Äußerungen zurückgehalten. Viele werden sich wohl erst zu Wort melden, wenn klar ist, wer die Wahl gewonnen hat.