Sehen Sie im Video: Kanye West wählt sich selbst – so viele gaben bisher ihre Stimme für den US-Rapper ab.













Präsidentschaftskandidat Kanye West gibt auf Social Media bekannt, dass er zum ersten Mal in seinem Leben wählt.





Dabei fügt er hinzu, dass er für sich selbst abstimmt.





"Heute habe ich zum ersten mal in meinem Leben gewählt. Jemanden, dem ich wirklich vertraue – mir selbst."





In einem Twitter Video sieht man wie der Rapper einen Stimmzettel abgibt und handschriftlich seinen Namen einträgt.





Im August hatte West nicht genügend Unterschriften bei einer Petition erreicht, um für die Wahl in Wyoming offiziell aufgestellt zu werden.





In anderen Bundesstaaten schafft West es auf die Wahlliste und hat aktuell mehr als 50.000 Stimmen erhalten.





In Tennessee erzielt er mit 10.000 Stimmen sein bestes Ergebnis.





Ein weiteres Twitter-Video zeigt Kanye West, wie er die Wahlergebnisse verfolgt.





Der Rapper und Ehemann von Kim Kardashian leidet an einer bipolaren Störung.





Diese führt unter anderem zu manischen Phasen.





2024 will der parteilose West erneut bei der US-Präsidentschaftswahl antreten.

