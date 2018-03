Das Wiedersehen bei "Sturm der Liebe" (seit 2005, das Erste) ist komplett! Nachdem Lorenzo Patanè (41) und Paulina Hobratschk (19) bereits seit Ende Januar/Anfang Februar zurück sind, steigt nun endlich auch Schauspielerin Uta Kargel (36) wieder bei der beliebten Telenovela ein. Uta und Lorenzo waren das Traumpaar Eva und Robert Saalfeld in der sechsten Staffel (2010/2011). Am morgigen Nachmittag (22.3.) gibt sie zur gewohnten Sendezeit um 15:10 Uhr ihr Comeback.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Wahl-Berlinerin, was sie in der Zwischenzeit so alles gemacht hat und was die Verbindung zu den Fans so besonders macht.

Was haben Sie nach Ihrem Ausstieg von " Sturm der Liebe" damals gemacht?

Uta Kargel: Ich habe mein Studium in Kulturwissenschaften mit dem Master abgeschlossen. Weil ich ja eigentlich gelernte Buchhändlerin bin, habe ich nebenbei in der Patientenbibliothek der Charité in Berlin gearbeitet und dort Bücher auf die Stationen gebracht. Außerdem habe ich viel mit Kindern gearbeitet, zuletzt als Schulhelferin an einer Gemeinschaftsschule. Mich von der Schulklasse und dem Mädchen, das ich dort begleiten durfte, zu verabschieden, ist mir richtig schwergefallen.

Pendeln Sie dann jetzt zwischen Berlin und München?

Uta: Ja, auch wenn ich jetzt erstmal nach München ziehe.

Mit Ihnen gibt es jetzt drei Generationen am Fürstenhof. Was können Sie schon über Ihre Rollen verraten?

Uta: Es ist natürlich eine ganz tolle, neue Herausforderung, dass wir plötzlich eine große, fast erwachsene Tochter haben. Gestern hat sie noch mit Teddys gespielt, heute interessiert sie sich schon für Jungs. Auch wenn wir in der Serie ein paar Jahre übersprungen haben, ist dieses Gefühl, dass Kinder viel zu schnell erwachsen/groß werden, durchaus real, denke ich.

Die Verbindung mit dem "Sturm der Liebe"-Fans ist sehr besonders. Was war denn ein richtig schönes Kompliment, das Sie mal bekommen haben?

Uta: Das stimmt, die "Sturm der Liebe"-Fans sind ungemein herzlich und treu. Ich bekomme manchmal sehr schöne, liebevolle, selbst gestaltete Briefe und Postkarten. Und es ist immer wieder schön zu lesen, wie viel den Fans das Format und die Märchen, die darin erzählt werden, bedeuten.

Wie ist es denn, beim Einkaufen angesprochen zu werden?

Uta: Ich kann damit immer noch nicht so souverän umgehen, wie ich gerne würde, weil man schon auch immer die Erwartungen der Fans spürt. Manchmal streite ich es daher einfach ab. Andererseits habe bei mir um die Ecke eine Kaufhalle und die Kassiererin freut sich immer total, wenn sie mich sieht, und dann freue ich mich auch und schon habe ich einen schönen Tag...