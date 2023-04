Uwe Fellensiek wurde als Ferrari-Fahrer Helmut in "Manta, Manta" bekannt. Jetzt versteigert er seine Kult-Klamotte aus dem Film.

Ein Kult-Anzug kommt unter den Hammer: Schauspieler Uwe Fellensiek (67) hat im Film "Manta, Manta" (1991) den Disco-Betreiber und Ferrari-Fahrer Helmut verkörpert. Fans des Streifens dürften sich gut an den hellgrünen Anzug erinnern, den die Figur getragen hat. Genau dieser wird jetzt versteigert - für einen wohltätigen Zweck.

Versteigerung für guten Zweck

Auf YouTube ist ein Clip zu finden, in dem Fellensiek - natürlich waschecht mit Ferrari und im besagten Anzug - für seine Aktion wirbt. "Das hier ist der Original-Anzug aus 'Manta, Manta' von 1991", erklärt der 67-Jährige. Es folgt eine Szene aus dem Film, in der Fellensiek in der Klamotte zu sehen ist. "Und ich habe mich schweren Herzens dazu entschieden, diesen Anzug zu versteigern." Das Geld gehe dabei zu 100 Prozent an "It's for Kids". Dabei handelt es sich um eine Stiftung, die Hilfsprojekte für Kinder in ganz Deutschland unterstützt. "Würde mich freuen, wenn eine ganze Menge Kohle zusammenkommt", so der Schauspieler am Ende des Videos.

Seit Montag (24. April) ist der Anzug auf Ebay zu finden. Wer Interesse hat: Noch bis zum 3. Mai läuft die Aktion.

"Manta Manta - Zwoter Teil" aktuell im Kino

Aktuell läuft "Manta Manta - Zwoter Teil" mit Til Schweiger (59) in der Hauptrolle in den Kinos. Bereits in der dritten Woche wurde die magische Marke von einer Million Kinobesucher geknackt. Neben Schweiger sind auch weitere Schauspieler des ursprünglichen Films erneut am Start. Unter anderem auch Tina Ruland (56), Michael Kessler (55) oder Martin Armknecht (61). Doch auch neue Darsteller wie Moritz Bleibtreu (51), Luna Schweiger (26), Axel Stein (41) oder Wotan Wilke Möhring (55) spielen in der Fortsetzung mit. Fellensiek ist hingegen nicht zu sehen.