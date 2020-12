Valéry Giscard d'Estaing ist tot: Der frühere französische Präsident starb an den Folgen von Covid-19. Er wurde 94 Jahre alt.

Der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Er starb "am Mittwoch, den 02.12.20 in seinem Haus in Loir-et-Cher", heißt es in einem Statement der "Foundation Valéry Giscard d'Estaing" auf Twitter. Der Gesundheitszustand des ehemaligen Politikers habe sich demnach verschlechtert, er sei an den Folgen von Covid-19 verstorben. Seinen Wünschen entsprechend werde die Beerdigung im engsten Familienkreis stattfinden.

Giscard, der von 1974 bis 1981 Frankreichs Präsident war, soll Medienberichten zufolge zuvor in einem Krankenhaus in Tours behandelt worden sein. Einen seiner letzten öffentlichen Auftritte absolvierte er am 30. September 2019 bei der Beerdigung eines anderen ehemaligen Präsidenten: Jacques Chirac.