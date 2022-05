Val Kilmer hat einen Gastauftritt in "Top Gun: Maverick". Seine Tochter schwärmt nun von den Dreharbeiten.

Nostalgie pur bei Val Kilmer (62) und seiner Tochter: Der Schauspieler, der vor 36 Jahren die Rolle des Tom "Iceman" Kazansky in "Top Gun" spielte, kehrt für ein Cameo im neuen Streifen "Top Gun: Maverick" zurück. Seine Tochter, Sängerin Mercedes Kilmer (30), war am Set dabei und schwärmt nun im Interview mit "Page Six" von der Szene: "Ich war am Set, ich habe es live gesehen und es war außerordentlich. Es bedeutet meinem Vater sehr viel, da er sehr stolz auf den Film ist. Das ist das, was er liebt", erklärt die Musikerin.

Kehlkopfkrebs: Val Kilmer hat seine Stimme verloren

Val Kilmers Gastauftritt in "Top Gun: Maverick" kommt, nachdem der Schauspieler zwei Jahre lang gegen Kehlkopfkrebs angekämpft hat. Mittlerweile ist Kilmer sechs Jahre lang krebsfrei, dennoch hinterließ die Krankheit ihre Spuren. Wegen eines Notfall-Luftröhrenschnitts hat der US-Amerikaner fast alle Fähigkeiten zu sprechen verloren. Für seine Stimme in "Maverick" mussten Archivaufnahmen und Tricktechnik verwendet werden.

"Top Gun: Maverick" mit Val Kilmer und Tom Cruise (59) startet am 26. Mai in den deutschen Kinos.