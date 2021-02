Um Verliebten den Valentinstag in Zeiten von Corona ein wenig zu versüßen, setzen Promi-Köche auf romantische Gourmet-Boxen für zu Hause.

Der diesjährige Valentinstag muss aufgrund der Corona-Pandemie wohl in den meisten Fällen in den eigenen vier Wänden zelebriert werden. Der Romantik soll dies aber keinen Abbruch tun. Zahlreiche Promi-Köche haben an Gourmet-Boxen getüftelt, die sich leicht online bestellen lassen und in Windeseile Verführerisches auf den Tisch zaubern. Liebe geht bekanntlich durch den Magen.

So bietet Steffen Henssler (48) etwa besondere Sushiboxen für zwei Personen an, die auf Vorbestellung in München, Frankfurt und Hamburg am Valentinstag geliefert werden. Kollege Nelson Müller (41) hat ebenfalls eine Valentins-Menübox im Repertoire, die deutschlandweit geliefert wird. Genießer können sich unter anderem auf Wildfanggarnelen, Boeuf Bourguignon und Schokoladenkuchen freuen. Bei Frank Rosin (54) stehen unterdessen gleich mehrere Gerichte zur Auswahl, die von Tagliatelle bis Ochsenbacken reichen.

Roland Trettl hält viel vom Valentinstag

Im Leben von Roland Trettl (49) spielt der Valentinstag nach eigener Angabe "eine ganz wichtige Rolle". Bei Instagram erklärt er: "Vor zwölf Jahren habe ich meine Herzdame genau am Valentinstag kennengelernt, genau ein Jahr später habe ich um ihre Hand angehalten ... und Dani hat JA gesagt." Zur Feier des Tages hat er gemeinsam mit Konstantin Wolf, einem Freund des Paares, eine Valentinsbox zusammengestellt, die unter anderem diverse Getränke, Gewürze und eine Körpercreme enthält.

Live-Online-Kochkurs mit Johann Lafer

Einfallsreich zeigt sich auch Tim Mälzer (50). Er verschickt zum Valentinstag "Love in the Box", deren Inhalt knapp 20 verschiedene Köstlichkeiten und Überraschungen umfasst. Schon jetzt ist das Angebot jedoch ausgeschöpft. Ähnliches trifft auf die von Promi-Koch Alexander Herrmann (49) empfohlene Dinnerbox zu. Die Bestellfrist für das 3-Gänge-Menü mit Garnelen, Rinderfilet und Schichtdessert ist bereits abgelaufen. Und auch Johann Lafers (63) Live-Online-Kochkurs am Valentinstag ist nicht länger verfügbar.