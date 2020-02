Vanessa Bryant (37) hat am Valentinstag an ihren verstorbenen Ehemann Kobe Bryant (1978-2020) erinnert. Auf Instagram postete sie ein Foto, auf dem der NBA-Star ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Zudem ist Lauryn Hills Song "Tell Him" zu hören.

"Ich liebe dich so sehr", schrieb Vanessa Bryant an ihren "Valentinsschatz für immer". Weiter heißt es in dem Post: "Ich vermisse dich so sehr an deinem Lieblingsfeiertag. Küsse an dich und Gigi im Himmel. Alles Gute zum Valentinstag, meine Babys."

Trauerfeier am 24. Februar

Vergangene Woche wurden Kobe Bryant und seine 13-jährige Tochter Gianna laut US-Medienberichten in Kalifornien beerdigt. Die Zeremonie fand demnach im kleinsten Kreis statt. Die beiden waren mit sieben weiteren Menschen im Januar bei einem Hubschrauberabsturz gestorben. Am 24. Februar soll es für die neun Opfer des Unglücks im Staples Center in Los Angeles eine öffentliche Trauerfeier geben.