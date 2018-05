Sie kommt wie Heidi Klum aus Bergisch Gladbach, wurde 2015 zu "Germany's Next Topmodel" gekürt und scheint auch musikalisch mit ihrer einstigen Mentorin auf einer Welle zu liegen: "Ich war früher ein sehr, sehr, sehr großer Tokio-Hotel-Fan. Aber Heidi ist ja ein bisschen älter als ich", sagte Model Vanessa Fuchs dem Online-Portal "t-online.de".



Fuchs ist Jahrgang 1996 und damit über 20 Jahre jünger als Heidi Klum. Dass die nun ausgerechnet mit ihrem Jugendschwarm Tom Kaulitz liiert ist, veranlasst Fuchs zu dem spitzen Kommentar: "Wenn sie meint, sie bräuchte jetzt wieder so was Junges, dann ist es okay."

Vanessa Fuchs findet Tom Kaulitz "ganz süß"

Ist das nun geschmacklos oder brutal ehrlich? Immerhin gesteht Fuchs, dass sie Kaulitz "schon ganz süß" findet. "Ich finde, mittlerweile hat sich der Tom schon ganz gut gemacht", sagte die 22-Jährige.

Der gebürtige Leipziger ist nicht der erste junge Mann an Klums Seite. Als sie Vanessa Fuchs bei GNTM entdeckte, hieß ihr Partner noch Vito Schnabel. Über drei Jahre waren Klum und der 13 Jahre jüngere Kunsthändler liiert. Dass diese Beziehung so lange halten würde, glaubte anfangs auch niemand.

Klum und Kaulitz scheinen jedenfalls heftig verknallt zu sein. Jüngst flog sie zu einem Tokio-Hotel-Konzert nach Moskau und postete anschließend Kuss-Fotos auf ihrem Instagram-Kanal. Wenige Tage später tanzte das Paar im Partner-Look durch die Berliner Nacht.



Angeblich sollen Tom Kaulitz und seine Band Tokio Hotel sogar beim GNTM-Finale am 24. Mai in Düsseldorf auftreten. Vanessa Fuchs dürfte wohl nicht zu den eingeladenen Gästen zählen. Seit dem Finale 2015 hat sie von Heidi Klum nichts mehr gehört. "Wir haben keinen Kontakt – und das ist auch okay. Ich glaube, sie ist eine beschäftigte Frau und die Show war die Show."