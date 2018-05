Wen kürt Heidi Klum (44) heute Abend zu "Germany's next Topmodel 2018"? Als große Favoritin geht die 18-jährige Toni ins Rennen. Auch Model Vanessa Fuchs (22) sieht die Schülerin ganz vorne. "Sie ist am erfrischendsten", schwärmt die "GNTM"-Siegerin von 2015 im Interview mit spot on news. Die 22-Jährige hat in den letzten Jahren hart an ihrer Karriere gearbeitet - mit Erfolg. Sie ist längst auch international unterwegs...

Sie haben vor drei Jahren die zehnte " GNTM"-Staffel gewonnen. Wie ist es Ihnen seitdem ergangen?

Vanessa Fuchs: Seitdem hat sich mein Leben vollkommen verändert. Ich bin ständig unterwegs und sehe die Welt. Natürlich sehe ich dadurch meine Familie und Freunde nicht so oft, aber trotzdem liebe ich meinen Beruf.

Würden Sie rückblickend noch einmal bei der Castingshow mitmachen?

Fuchs: Ich denke schon. Ich habe "GNTM" nie bereut und die Zeit danach auch sehr vermisst. In einer Villa in L.A. mit den Mädels, die Ausflüge, die Herausforderungen. Das war eine tolle Reise, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Auch für die Reichweite war das Format ein guter Sprung.

Im letzten Jahr haben Sie Ihren Vertrag mit Günther Klums Modelagentur gekündigt, warum?

Fuchs: Der Vertrag ist nach zwei Jahren ganz normal ausgelaufen. Ich habe ihn eben danach nicht verlängert. Ich wollte mich einfach etwas umorientieren und mal einen neuen Weg einschlagen.

Haben Sie seitdem mehr oder weniger Aufträge bekommen?

Fuchs: Seitdem habe ich viel mehr Aufträge, ich bin gefragter und vor allem international unterwegs.

Was glauben Sie, wer wird in diesem Jahr die Show gewinnen?

Fuchs: Gute Frage, ich habe die Show nicht gesehen, sodass ich die Fähigkeiten der Girls nicht beurteilen kann. Aber wenn ich vom ersten Eindruck auf den Bildern ausgehe, denke ich Toni könnte es werden.

Welche der Kandidatinnen gefällt Ihnen am besten?

Fuchs: Ich weiß nicht, wer mir am besten gefällt. Aber ich finde Toni am erfrischendsten. Sie ist lustig locker und scheint immer gut gelaunt.

Welche Tipps können Sie der Gewinnerin mit auf den Weg geben?

Fuchs: Lass dich nie unterkriegen, auch wenn mal jemand was Böses sagt. Nimm dir niemals alles zu Herzen und schau immer nach vorne. Ansonsten würde ich noch sagen, genieße die Zeit, denn sie ist etwas ganz Besonderes!

Was glauben Sie, woran liegt es, dass kaum eine "GNTM"-Siegerin eine große Modelkarriere gestartet hat?

Fuchs: Ich denke, dass viele Mädels denken, nach "GNTM" kommt alles von alleine. Das ist aber nicht so, man muss gerade nach dem Sieg hart arbeiten.

Auf Instagram haben Sie mittlerweile 286.000 Follower. Was unterscheidet Sie von den zahlreichen anderen Influencern?

Fuchs: Ich denke, ich unterscheide mich von den anderen Influencern, da mein Feed nicht perfekt rosa oder perfekt weiß ist. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Auf Instagram gibt es sooo viele Feeds, die einfach alle gleich aussehen, das finde ich wenig authentisch. Ich lade hoch, was mir gerade passt, auch wenn es nicht in meinen Feed passt.

Würden Sie sich eher als Influencerin oder als Model bezeichnen?

Fuchs: Ich glaube, da bin ich bei 50/50. Heutzutage kannst du kein Model sein, ohne Influencer zu sein. Dafür sind Plattformen wie Instagram zu wichtig und entscheidend geworden.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Fuchs: Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren immer noch modeln kann und darf. Ich würde gerne in New York leben und eine nach wie vor erfolgreiche Karriere verfolgen.