Sixpack, muskulöse Arme und durchtrainierte Beine: Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich Sängerin Vanessa Mai oft in perfekter Form. Doch die 26-Jährige zeigt auch, wie viel Arbeit hinter ihrem Äußeren steckt, wie sehr sie sich quälen muss um in Top-Form zu sein. Und Mai offenbart, dass sie nicht immer mit ihrem Aussehen zufrieden war.

"Es gab natürlich Zeiten, in denen ich ein anderes Verhältnis zu meinem Körper hatte als jetzt. Vielleicht ist es mir auch gerade deshalb so wichtig, meine Reichweite positiv zu nutzen und dafür einzustehen, sich selbst zu akzeptieren. Wir dürfen an unserem Äußeren nicht zwanghaft etwas ändern wollen, nur weil es scheinbar nicht perfekt ist", sagte sie der "Bild"-Zeitung.

Unter dem Hastag #BesteVersion will Mai ihre Fans und Follower ermutigen, sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Scheinbar körperliche Makel sollen nicht zu viel Bedeutung bekommen. Um ihre Botschaft zu unterstützen, zählt Mai in einem Instagram-Posting ihre vermeintlichen Schwächen auf:

Vor allem ihre kleinen Brüste bringt die gebürtige Schwäbin immer wieder zur Sprache. "Ich fühle mich wohl mit meinem 'Flachland', meiner 'Männerbrust', meinem 'Ast vor den Hütten'", schrieb sie vor wenigen Tagen auf Instagram. Bereits im vergangenen Jahr zeigte sie sich während eines Urlaubs oben ohne und musste sich anschließend rechtfertigen, dass sie das Foto veröffentlicht hat. "Ich hatte Bock drauf. Muss ich für dieses Foto extra wieder ein Bikini-Oberteil anziehen?", fragte Mai in einem Youtube-Video.

"Eine Brust - egal ob klein, groß, schlaff oder stramm - ist doch kein Makel"

Dass viele Frauen noch immer auf ihre Oberweite reduziert und Brüste in der Gesellschaft nur sexuell konnotiert sind, findet die Sängerin falsch. "Viele denken an etwas Vulgäres, wenn sie weibliche Brüste sehen", sagt Mai. "Eine Brust — egal ob klein, groß, schlaff oder stramm — ist doch bitte kein Makel! Viele Mädchen und Frauen erzählen mir, dass sie von anderen für ihre Brüste angefeindet werden, nur weil sie nicht den angeblichen Idealen entsprechen. Was ist das für eine sexualisierte Kackscheiße?" Um das zu ändern, geht die 26-Jährige nun in die Offensive - in dem sie ihre eigenen Brüste zeigt und sich damit einen entspannteren Umgang mit dem eigenen Körper sowie den Körpern anderer erhofft.

Quellen: "Bild"-Zeitung; Instagram