Der Probenunfall von Schlagersängerin Vanessa Mai (25) ist nach Ansicht ihrer Ärzte auf eine starke körperliche Belastung zurückzuführen. Das teilte ihr Management am Dienstag mit. Die erste fachärztliche Diagnose spricht "von einem extremen Druck der Wirbel auf die Bandscheiben durch stetige, über Wochen und Monate gehende, außergewöhnliche Belastungen", wie es in der Mitteilung hieß.

Mai ist für aufwendige Bühnenshows und spektakuläre Tanzeinlagen bekannt. Sie hatte sich am vergangenen Samstag bei einem Unfall mit einem Tänzer während einer Bühnenprobe in Rostock schwer am Rücken verletzt. "Ich bin nach der ersten Diagnose meiner Ärzte sehr glücklich, diesmal noch mit einem - wie man sagt - "blauen Auge" davon gekommen zu sein", teilte sie am Dienstag mit. Auf Facebook schrieb sie: "Was passiert ist, ist allein meine Schuld. Wir sollten viel öfter auf die Signale unseres Körpers hören."

Vanessa Mai: Hilfe von Spezialisten

Ein Sprecher hatte bekanntgegeben, die Sängerin sei in einer Klinik in Süddeutschland durchgecheckt worden und müsse eine Halskrause tragen. Wie es mit ihrer Tour weitergehe, werde in den kommenden Tagen entschieden, teilte das Management mit. Mai schrieb: "Mit Hilfe von Spezialisten arbeite ich bereits konzentriert daran, im wahrsten Sinne gestärkter als zuvor wieder auf der Bühne stehen zu können."