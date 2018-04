Schlagersängerin Vanessa Mai (25, "Für dich") ist nach ihrem Unfall bei Tanzproben "etwas durcheinander", wie sie auf Facebook schrieb. Sie wollte sich aber bei den Fans "kurz persönlich melden und sagen, dass ihr euch keine Sorgen machen sollt. Ich muss gerade extrem ruhig bleiben und mit Hilfe der Ärzte die Schmerzen in den Griff bekommen". Nach einer Untersuchung am Montag wisse sie dann hoffentlich mehr, wie sie weiter erklärt. "Von Herzen DANKE für eure vielen lieben Worte!! Ich bin extrem gerührt von so viel Unterstützung!"

Vanessa Mai muss nächste Termine absagen

Mai hatte sich am Samstag bei Tanzproben eine Verletzung zugezogen, wie Semmel Concerts, der Veranstalter ihrer "Regenbogen Live 2018"-Tour, am Sonntag offiziell bestätigte. Aufgrund dessen könne sie ihre geplanten Pressekonferenzen am Montag, 23.04.2018 in Berlin, Mercedes Benz Arena, als auch in Hamburg am Dienstag, 24.04.2018, Barcley Card Arena, nicht durchführen, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Allen Fans, die am Samstagabend von der kurzfristigen Konzertabsage in Rostock betroffen waren, verspricht der Konzertveranstalter: "Ein Ersatztermin für das ausgefallene Konzert in Rostock, wird gerade gesucht." Weitere Informationen dazu sollen folgen. Laut "Bild" verletzte sich die Sängerin im Nackenbereich.