Vanessa Mai hat sich mit einer neuen Single aus ihrer kreativen Schaffenspause zurückgemeldet - und dieses Comeback dürfte vielen Fans gefallen. Mit dem Song "Beste Version" will sich Mai für Body Positivity stark machen und geht mit eigenem Beispiel voran: Im Clip zeigt sie sich hüllenlos unter der Dusche.

Der Dreh habe sie einiges an Überwindung gekostet, verriet sie der "Bild"-Zeitung. Dennoch habe sich Mai für die Szene entschieden. "Ich finde, es ist eine wichtige Szene für das Video und transportiert im Zusammenspiel mit den anderen Protagonisten die Message des Songs sehr gut. Ich bin also froh, dass wir es gemacht haben!", so Mai weiter.

Mit dem Lied will die Sängerin ihre Zuhörer ermutigen, sich so anzunehmen wie sie sind - auch mit vermeintlichen Schönheitsfehlern. "Manchmal wärst du gern / jemand anders als du selbst / aber hey, dann wird was fehlen / in dieser Welt / Ist okay, dass du nicht wie die anderen bist", heißt es in der Single.

Vanessa Mai: "Meine Dehnungsstreifen am Po gefallen mir nicht"

Wie Mai auf Instagram verrät, hadert sie manchmal auch mit eigenen kleinen Makeln. "Ich finde meine Nasenlöcher zu groß und auch meine Dehnungsstreifen am Po gefallen mir nicht", berichtet die Sängerin in einem Post. Doch das Leben sei kein Wettbewerb. "Es geht vor allem nicht ums Vergleichen."

Im Vorfeld hatte sie Detailaufnahmen ihres Körpers gepostet, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. "Für mich waren diese Postings wie ein Experiment. Und meine Reaktion auf die Kommentare lag immer zwischen dankbar und fassungslos. Dankbar für die Mehrheit von euch, die die Message dahinter verstanden hat. Und fassungslos über oberflächliche, abfällige, wertende Kommentare, die meistens von Leuten kommen, die nicht die Zeit haben, sich mit der Message zu beschäftigen (...)", schreibt Mai weiter.

Den meisten ihrer Fans gefällt die Aktion. Sie loben die Sängerin für ihren Mut, auch zu vermeintlichen Makeln zu stehen. "Finds cool und mutig, dass du deine Besonderheiten postest", schreibt eine Userin. "Würde nicht jeder machen."