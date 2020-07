Tolle Neuigkeiten vom "Riverdale"-Star Vanessa Morgan (28)! Die kanadische Schauspielerin verkündete auf Instagram, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Dort teilte sie einige Bilder einer kleinen privaten Party, auf der sie auch ihren Freunden das Geschlecht des Babys verriet: "Ich bin überglücklich, dass ich im Januar meinen kleinen Jungen zur Welt bringen werde." Generell wolle sie allerdings ihre Schwangerschaft privat halten, jedoch wollte sie die Baby-News höchstpersönlich verkünden.

Sie könne kaum glauben, wie viel stärker sie schon geworden sei: "Kleiner Mann, du wurdest mit so viel Liebe gemacht und verströmst schon so viel Licht, dass meinen Bauch wärmt." Morgan heiratete erst im Januar 2020 ihren langjährigen Lebenspartner, den Baseball-Profi Michael Kopech (24), in Florida. Seit 2017 verkörpert Morgan in der Netflix-Serie "Riverdale" Toni Topaz. Ihren Durchbruch feierte sie von 2007 bis 2010 in der kanadischen Sitcom "Teen Buzz".