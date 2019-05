Seit mehr als 40 Jahren ist Vera Wang (69) mittlerweile in der Fashion-Szene tätig. Die Designerin kleidet regelmäßig Stars wie die ehemalige First Lady Michelle Obama (55) oder Popstar Jennifer Lopez (49, "On The Floor") ein. Trotz ihres Ruhms in der Branche ist die Modemacherin sehr bescheiden geblieben, wie ein neues Interview der 69-Jährigen mit dem US-Portal "Page Six" beweist. Demnach scheint sie ihren Beruf ziemlich locker zu nehmen: "Ich denke immer, dass ich es noch besser machen könnte", sagte sie.

"Ich könnte vielleicht kreativer sein und mich selbst weiter nach vorne bringen", überlegte die gebürtige New Yorkerin. Zudem sieht Wang sich selbst und auch die von ihr entworfenen Kleidungsstücke nicht als ikonografisch an: "Manchmal erinnert man sich vielleicht daran, aber ikonisch sind sie nicht."