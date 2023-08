von Christian Hensen Schon vor drei Jahren verloren Prinz Harry und Meghan das Recht, den Titel "Seine/Ihre Königliche Hoheit" zu führen. Doch erst jetzt entfernte das britische Königshaus den Zusatz "HRH" aus Harrys Online-Biografie.

Es dauert offenbar länger, sich endgültig vom britischen Königshaus und royalen Titeln zu lösen. Obwohl Prinz Harry und seine Frau Meghan schon vor drei Jahren entschieden, als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückzutreten, ist man im Palast offenbar noch immer damit beschäftigt, Angaben zu korrigieren und entfernen.

Erst nach einem Bericht der britischen "Express" bemerkte man dort offenbar, dass Informationen über den Duke of Sussex nicht mehr ganz aktuell waren. Auf der Homepage des britischen Königshauses fanden sich in der Biografie des Prinzen noch immer Hinweise auf Titel, die man ihm eigentlich längst entzogen hatte. Gleich mehrfach wurde Prinz Harry auf der offiziellen Anlaufstelle für Informationen über die Royal Family noch mit dem Titel "His Royal Highness" (HRH, "Seine Königliche Hoheit") bezeichnet. Doch genau den hatte er im Zuge des Megxit bereits vor Jahren ablegen müssen.

Selbst Informationen über Queen Elizabeth II. waren veraltet

Laut "Express" war das aber nicht die einzige Falschinformation, die sich auf der Windsor-Webseite finden ließ. Die verstorbene Königin Elizabeth II. sei an zahlreichen Stellen noch als derzeitige Monarchin bezeichnet worden, König Charles und seine Frau Camilla seien an vielen Stellen noch immer als Prince of Wales und Duchess of Cornwall beschrieben, was seit der Krönung längst nicht mehr aktuell ist.

Zwar sei die Hauptseite aktuell, heißt es, aber sobald man sich tiefer in die Internet-Präsenz der Royals einklickt, häuften sich die Fehler rasant. Als offizielle Repräsentanz des Königshauses könne das nicht der Anspruch sein, wettert das Blatt.

Herzogin von Sussex Vom Nummern-Girl zur Herzogin: So hat sich Meghan über die Jahre gewandelt 1 von 31 Zurück Weiter 1 von 31 Zurück Weiter Bevor Meghan Markle Hollywood-Luft schnupperte und später zur Herzogin wurde, musste sie 2006 im TV klein anfangen: als Nummern-Girl in der Spielshow "Deal or No Deal". Eine Erfahrung, auf die sie später mit gemischten Gefühlen zurückblickte. "Ich war dankbar für den Job, aber nicht dafür, wie ich mich dabei gefühlt habe. Nämlich ... nicht klug. Übrigens war ich von klugen Frauen umgeben, die mit mir auf der Bühne standen", sagte sie in einer Folge ihres Podcasts "Archetypes". "Aber das war nicht der Grund, warum wir dort waren. Und am Ende ging ich mit einem flauen Gefühl im Magen nach Hause, weil ich wusste, dass ich so viel mehr war als das, was auf der Bühne objektiviert wurde." Mehr

Im Palast hat man die Kritik offenbar wahrgenommen. Kurz nach Erscheinen des Artikels am vergangenen Freitag begannen offenbar die virtuellen Aufräumarbeiten. Inzwischen sind die Titel von Prinz Harry verschwunden und an der Reihenfolge der Familienmitglieder hat sich viel geändert. Sowohl Harry als auch Prinz Andrew rutschen auf der Übersicht weiter nach unten, wobei Andrew das Schlusslicht bildet.

Palast ist noch mit Korrekturen beschäftigt

Dennoch sind die Arbeiten offenbar nicht ganz abgeschlossen – ein paar Fehler muss der Buckingham Palast noch ausmerzen. "Express" zitiert ein offizielles Statement und schreibt: "Die Website der Königlichen Familie enthält über fünftausend Seiten mit Informationen über das Leben und die Arbeit der Königlichen Familie. Nach dem Tod Ihrer verstorbenen Majestät Königin Elizabeth II. werden die Inhalte in regelmäßigen Abständen überarbeitet und aktualisiert. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, können einige Inhalte nicht mehr aktuell sein."