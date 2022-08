Moderatorin Verena Kerth und Sänger Marc Terenzi verbringen viel Zeit miteinander und heizen damit die Gerüchteküche an - mal wieder.

Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44) haben am Sonntag gemeinsam den Audi Ascot Renntag 2022 auf der Galopprennbahn Neue Bult in Hannover-Langenhagen besucht. Nur einer von vielen Terminen, die die Moderatorin und der Sänger zuletzt zusammen wahrgenommen haben. Auch wenn auf ihrem Instagram-Account alles sehr freundschaftlich und professionell wirkt - kein verliebtes Händchenhalten, keine Küsse, keine Bestätigung -, heizen sie mit ihren Pärchen-Auftritten die Gerüchteküche weiter an.

Denn am Tag zuvor waren Kerth und Terenzi ebenfalls zusammen bei einer Veranstaltung in Hamburg. Bei der Jubiläumsparty eines Möbelhauses sollen sie sogar "auf Tuchfühlung" gegangen sein, wie "RTL" meldet. Immerhin Arm in Arm zeigten sie sich für die Fotografen bei beiden Veranstaltungen.

Vor ihren Stippvisiten in den norddeutschen Städten urlaubten die beiden Promis sogar gemeinsam auf Mallorca, wie viele Selfies in ihren Instagram-Stories zeigten.

Sie kennen sich schon lang

Ganz so neu sind all diese Pärchen-Bilder allerdings nicht, denn Verena Kerth und Marc Terenzi wurden vor fünf Jahren auch schon mal in Verbindung gebracht. So waren sie auch im Sommer 2017 gemeinsam auf der Baleareninsel. Damals besuchten sie die Sommerparty einer Tageszeitung an der Auto-Rennarena Circuit Mallorca.

Auf Mallorca kam es damals allerdings auch zu einem Drama, denn Kerth hatte Terenzi vor einem Insel-Club eine Ohrfeige verpasst. Ein Handy-Video machte die Runde, wie "Vip.de" meldete. "So ist das nun mal unter Freunden", erklärt sie später im Interview mit dem Sender RTL. "Nach 17 Jahren erhitzen sich halt ab und an die Gemüter und dann erwischt man einen wunden Punkt - was natürlich nicht zu entschuldigen oder wegzudiskutieren ist. War eine Scheißaktion von mir."

Wenige Tage vorher herrschte noch traute Einigkeit, als sie zusammen beim Shoppen in der Hannover City gesichtet worden waren. Außerdem ging es auch damals gemeinsam zum Renntag auf der Pferderennbahn Neue Bult.

Es ist kompliziert ...

Von Februar 2004 bis März 2010 war Terenzi mit Popsängerin Sarah Connor (42) verheiratet. Ihre Trennung hatten sie im Herbst 2008 bekannt gegeben. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter.

2009 war er kurzzeitig mit der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink (35) liiert. 2011 wurde er Vater einer weiteren Tochter, wie er nach einem Vaterschaftstest bestätigte. Ab 2013 war er mit dem Model Myriel Brechtel (geb. 1984) liiert; vier Monate nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes im Sommer 2015 trennten sich die beiden wieder. Im März 2022 machten Terenzi und Schauspielerin Jenny Elvers (50) ihre Beziehung öffentlich. Im Juli bestätigte er die bereits einige Wochen zurückliegende Trennung.

Auch Verena Kerth sorgte schon mit ihrem Privatleben für Aufsehen. Von 2003 bis 2005 war sie mit dem damaligen Fußball-Star Oliver Kahn (53) ein Paar. Und die Münchnerin führte noch eine weitere Promi-Beziehung. Im Herbst 2010 bestätigten Kerth und Medienmanager Martin Krug (geb. 1958) der Zeitschrift "Bunte" allerdings ihre Trennung. Nur wenige Wochen später fanden sie erneut zusammen, trennten sich dann aber im Jahr 2013 endgültig.