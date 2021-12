Schauspieler Chris Noth wurde als Mr. Big in der Serie "Sex and the City" bekannt

In einem Werbespot für den Fitness-Fahrrad-Hersteller Peloton gab Schauspieler Chris Noth den Charmeur vor dem Kamin. Nach den Vergewaltigungsvorwürfe gegen den 67-Jährigen hat das Unternehmen reagiert.

Der folgende Artikel enthält Spoiler zur ersten Folge der neuen "Sex and the City"-Serie "And Just Like That". Wer nicht wissen möchte, was passiert, sollte hier aufhören zu lesen.

Es war eine kreative Reaktion auf seinen Tod in der Serie "And Just Like That": Schauspieler Chris Noth, der in der Reihe den Ehemann von Hauptdarstellerin Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) spielt, erlitt nach einem Training auf einem Peloton-Bike einen Herzinfarkt und starb.

Der Fitness-Hersteller, der vorab angeblich nichts von der Szene wusste, veröffentlichte daraufhin einen Werbespot, in dem Noth in seiner Rolle als "Mr. Big" wieder zum Leben erweckt wurde. In dem kurzen Clip sitzen der 67-Jährige und seine Peloton-Trainerin, die in "And Just Like That" Allegra hieß, vor dem weihnachtlich geschmückten Kamin und sprechen über die nächste Trainingseinheit. Dem Unternehmen schien damit ein Coup gelungen, doch nun hat Peloton den Werbespot gestoppt.

Grund dafür sind die Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfe gegen Chris Noth. Das US-Magazin "The Hollywood Reporter" veröffentlichte die Schilderungen von zwei Frauen, die dem Schauspieler vorwerfen, sie zum Sex gezwungen zu haben. Die beiden Vorfälle sollen sich 2004 in Los Angeles und 2015 in New York ereignet haben. Die beiden Frauen kennen sich nicht und wandten sich unabhängig voneinander an die Zeitschrift.

Neue Vorwürfe gegen Chris Noth – Peloton stoppt Werbung

Inzwischen berichtete auch die US-Schauspielerin Zoe Lister-Jones, dass Chris Noth sie bei Dreharbeiten für die Serie "Law and Order" belästigt haben soll. "Während einer Aufnahme kam er ganz nah an mich heran, roch an meinem Hals und flüsterte: 'Du riechst gut'", schrieb die 39-Jährige auf ihrer Instagram-Seite. Zudem soll Noth während der Dreharbeiten im Jahr 2005 betrunken gewesen sein. Lister-Jones nannte den 67-Jährigen einen "Sexualstraftäter".

Peloton erklärte, die Vorwürfe gegen Noth sehr ernst zu nehmen. "Wir wussten nichts von diesen Anschuldigungen, als wir Chris Noth (...) engagierten. Wir bemühen uns, mehr zu erfahren. Bis dahin haben wir die Werbung für dieses Video eingestellt und die damit verbundenen Beiträge in den sozialen Medien archiviert", sagte ein Unternehmenssprecher dem "Hollywood Reporter".

"And just like that" Und einfach so sind Miranda, Carrie und Charlotte zurück – "SATC" 17 Jahre später Und einfach so sind sie wieder da: 17 Jahre nach dem Ende von "Sex and the City" gibt es eine Fortsetzung der Erfolgsserie. Die neue Reihe trägt den Titel "And just like that" und ist ab dem 9. Dezember auf dem Bezahlsender Sky abrufbar. Ob die zehn Folgen der ersten Staffel auch im Free TV zu sehen sein werden, ist bisher nicht klar. Mit dabei sind drei der ehemals vier Hauptdarstellerinnen: Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw (M.), Cynthia Nixon als Miranda Hobbes (l.) und Kristin Davis in der Rolle der Charlotte York. Warum die Vierte im Bunde, PR-Agentin Samantha Jones (Kim Cattrall), fehlt, erfahren die Zuschauer gleich in der ersten Folge.

Noth hingegen nennt die Vorwürfe "kategorisch falsch". "Nein heißt immer nein – das ist eine Grenze, die ich nicht überschritten habe. Die Begegnungen waren einvernehmlich. Es ist schwierig, den Zeitpunkt des Erscheinens dieser Geschichten nicht zu hinterfragen. Ich weiß nicht genau, warum sie jetzt auftauchen, aber eines weiß ich: Ich habe diese Frauen nicht angegriffen", sagte der Schauspieler dem "Hollywood Reporter".

Quellen: "The Hollywood Reporter", "Page Six"