Verlierer des Tages

So liebevoll und lebendig die Einblicke in das Familienleben von US-Star und Dreifach-Mama Katherine Heigl (40, "Suits") auch sein mögen, immer wieder mischen sich unter ihre Instagram-Veröffentlichungen auch missverständliche Posts. Kaum ist der Ärger über ihr Foto an einem Grabstein verflogen, postete sie nun ein ebenfalls eher zweifelhaftes Foto von sich. Darauf sitzt sie gemütlich in einem Sessel und ist gerade im Begriff, einen Schluck aus einer großen Flasche Rosé-Wein zu nehmen. Im zugehörigen Kommentar bedankt sie sich unter anderem für das "verspätete Geburtstagsgeschenk".

"Ich mag deine Arbeit. Bitte ermuntere niemanden zu Alkohol", schreibt ein Follower an sein Idol. Ein anderer wundert sich, dass "Alkohol nach Utah" geschickt werden kann. Ein dritter merkt in Anspielung an die Erfolgsserie "Grey's Anatomy", in der Heigl von 2005 bis 2010 mitspielte, an, dass "Alkohol die Ärzte" in "Grey's" Krankenhaus "ruiniert".