Drake Bell wurde von der Polizei als "vermisst und gefährdet" gesucht, wenig später aufgefunden. Jetzt ist der Grund für die Aktion bekannt.

Es kommt immer mehr Klarheit um die kurzeitige Vermisstenmeldung von Drake Bell (36). Nachdem die Polizei den Schauspieler am Donnerstag als "vermisst und gefährdet" öffentlich gesucht hatte, ist jetzt auch der Grund für die Aktion der Beamten bekannt. Wie das US-Portal "TMZ" meldet, gingen die Behörden davon aus, dass Bell sich selbst etwas antun könnte. Das gab zuvor seine Familie bei einem Notruf an, wie aus einem veröffentlichten Gespräch zwischen zwei Beamten hervorgeht. Demnach habe es zwischen Bell und seiner Ehefrau einen Streit gegeben, an dessen Ende er mit Selbstmord gedroht habe, bevor er verschwand.

In dem Gespräch bittet ein Polizist seinen Kollegen, den Standort von Bells Handy zu ermitteln, um ihn zu lokalisieren. Im weiteren Verlauf werden auch die Gründe für die Maßnahmen genannt. Bell habe seiner Frau gesagt, dass er sich betrinken und anschließen erhängen würde. "Im Grunde handelt es sich um einen Prominenten, der sich mit seiner Frau zerstritten hat", so der Beamte weiter. Das Daytona Beach Police Departement suchte öffentlich nach Bell inklusive Facebook-Post mit Bild und Beschreibung. Bell hielt sich in einem Hotelzimmer in Orlando im US-Bundesstaat Florida auf, seine Familie verweilt an der Westküste in Kalifornien.

Drake Bell meldet sich bereits auf Twitter

Einige Stunden nach dem Social-Media-Aufruf meldete die Polizei mithilfe eines Updates ihres Posts, dass sie in Kontakt mit Bell stünde und er in Sicherheit sei. Am Freitag scherzte Bell auf Twitter über die Aktion und schrieb dort: "Du lässt dein Handy im Auto liegen und gehst nachts nicht ran und dann das?" Dazu postete er einen lachenden Emoji.

Bell war durch die Nickelodeon-Show "Drake & Josh" international bekannt geworden. Die Comedy-Serie wurde von 2004 bis 2007 ausgestrahlt. Im Juli 2021 machte der Schauspieler Schlagzeilen, als er von einer damals 15-Jährigen beschuldigt wurde, sie mit Nachrichten belästigt zu haben. Infolgedessen wurde er zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie zu 200 Sozialstunden verurteilt.

Ende des Jahres 2022 soll Medienberichten zufolge seine Ehe mit der Schauspielerin Janet von Schmeling auseinandergegangen sein. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111