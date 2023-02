Julian Sands ist seit Wochen vermisst. Die Behörden wollen der Familie des Schauspielers einen "Abschluss" ermöglichen.

Der Schauspieler Julian Sands (65) wird seit dem 13. Januar vermisst. Mehr als fünf Wochen ist es her, dass sich der 65-Jährige zu einer Wanderung am südkalifornischen Mount Baldy aufmachte - und nicht zurückkehrte. Eine großangelegte Suchaktion begann. Jetzt sprechen die US-Behörden davon, der Familie des "Ocean's 13"-Stars einen "Abschluss" ermöglichen zu wollen.

Letzte Suchaktion brachte keine Erkenntnisse

Seit seinem Verschwinden hat es eine Reihe von Suchaktionen, sowohl zu Fuß als auch aus der Luft, gegeben. Laut "Sky News" machten sich die Einsatzkräfte erneut am Samstag auf den Weg, mehr als 20 Personen waren daran beteiligt. Ein Sprecher des San Bernardino Sheriff's Department erklärte, dass sich die Helfer auf ein Gebiet konzentriert hätten, in dem die California Highway Patrol auf ein mögliches elektronisches Gerät gestoßen war.

"Leider wurde nichts gefunden, was zur Entdeckung von Herrn Sands geführt hätte", hieß es. Angesichts eines Sturms würde sich die Suche noch einige Zeit verzögern. "Unser Ziel ist es, der Familie von Herrn Sands einen Abschluss zu ermöglichen, und wenn es uns möglich ist, werden wir dies erneut versuchen." Der britische Schauspieler war auf dem Mount San Antonio unterwegs - im Sommer ein beliebter Gipfel für Wanderer, im Winter eine große Herausforderung.

Behörden wollen Hoffnung nicht verlieren

Vor wenigen Tagen hatten die zuständigen Einsatzkräfte bereits ein Update gegeben. "Hinsichtlich der Suche nach Julian Sands bleiben wir hoffnungsvoll, wissen jedoch, dass das Ergebnis nicht das sein könnte, das wir uns wünschen", zitierte "People" die Polizeibehörde von San Bernardino. "Unsere Flugzeuge patrouillieren nach wie vor das Gebiet, wenn sie zur Verfügung stehen. Wir planen zudem, das Areal in Zukunft am Boden zu durchsuchen."

Sands' Familie hatte sich Ende Januar in einem Statement zu Wort gemeldet und würdigte darin nicht nur die "mitfühlenden Mitglieder des San Bernardino County Sheriff's Department", sondern auch die "heldenhaften Suchteams, die den schwierigen Bedingungen am Boden und in der Luft trotzen, um Julian nach Hause zu bringen". Der gebürtige Brite ist seit 1990 mit der Journalistin Eugenia Citkowitz (59) verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, Natalya (26) und Imogen (23). Aus erster Ehe hat Julian Sands den Sohn Henry (37).