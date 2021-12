Sehen Sie im Video: Was macht Verona Pooth eigentlich heute?













Doch sie wusste ihre neugewonnene Berühmtheit geschickt zu nutzen. Sie schaffte es sich zur eigenen Marke und zur Werbeikone hochzuarbeiten. Ursprünglich stammt Verona aus La Paz in Bolivien. Aufgewachsen ist sie aber in Hamburg. Nach der Trennung von Dieter Bohlen tingelte sie durch zahlreiche eigene Fernsehformate, wie die Erotiksendung "Peep!". Kurios, die Ex-Miss Germany machte weniger ihr Aussehen zum Markenzeichen als ihre leicht schrille Stimme und den ein oder anderen Satzbaufehler. Die Werbespots mit Verona hatten in den 90er Jahren fast schon Kult-Charakter. Und dann kam Pooth, Franjo Pooth und Verona hieß plötzlich nicht mehr Feldbusch. Der Geschäftsmann war allerdings weniger erfolgreich als seine geschäftstüchtige bessere Hälfte. Nach der Insolvenz seines Unternehmens Maxfield GmbH 2008 war offenbar auch Veronas Glückssträhne vorbei. Heute ist sie vor allem auf Instagram als Influencerin aktiv und hat mehr als 600.000 Follower. Nach einem Einbruch in ihr Haus in Meerbusch bei Düsseldorf nutzte sie ihre Reichweite, um nach den Dieben zu suchen.

