Verona Pooth verrät in einem TV-Interview, dass ihr Sohn San Diego in den USA eine Freundin gefunden hat. Im Gespräch mit Moderatorin Annett Möller im Format "Gala" (am 5. November, ab 17.45 Uhr bei RTL) erzählt die ganz offensichtlich stolze Mama von der Partnerin ihres Sohnes. Normalerweise führt Annika Lau durch die Sendung, doch die 43-Jährige ist krank. Deshalb durfte nun Möller Verona Pooth als Promi-Gast im Studio empfangen.

Freundin von San Diego Pooth ist Tennisspielerin

Derzeit arbeite ihr Sohn in Tampa, im US-Bundesstaat Florida, an seiner Golfkarriere, berichtet Pooth in einem kurzen Clip, den RTL schon vorab veröffentlicht hat. San Diego befinde sich dort an einer Akademie, die ausschließlich Golfer und Tennisspieler unterrichtet. "Wir haben ihn besucht, weil wir gerade in Los Angeles waren und dann sind wir da hingeflogen und er hat eine Freundin da gefunden", bestätigt die 54-Jährige.

Die Freundin von San Diego sei Tennisspielerin. "Ich habe sie kennengelernt am letzten Tag, sehr süß", erzählt Pooth. Die junge Sportlerin habe demnach "blonde Haare, große blaue Augen". Sie sei außerdem "sehr durchtrainiert" und träume davon, professionelle Tennisspielerin zu werden.

Im vergangenen Jahr hatte Verona Pooth sich von ihrem Sohn verabschieden müssen. "Morgen ist es soweit, mein kleiner Diegolito wird 18. Ich kann es nicht glauben, aber wir sind so stolz auf ihn... Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommt", schrieb sie unter anderem bei Instagram. San Diego hatte damals Deutschland in Richtung USA verlassen, um an seinem Traum zu arbeiten, Profi-Golfer zu werden. Ebenfalls auf Instagram veröffentlicht San Diego unter anderem immer wieder Eindrücke von seinen Trainingsfortschritten.

