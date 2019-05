Bei einem Festakt in München wurde am heutigen Montag die Bayerische Europamedaille verliehen - unter anderem an Veronica Ferres (53). "Als Tochter eines Kohlehändlers aus dem Sauerland wären meine Eltern heute besonders stolz auf mich", sagte die Schauspielerin und Erfolgsproduzentin bei der Verleihung. In seiner Laudatio würdigte Bayerns Europaminister Dr. Florian Herrmann (47) besonders das soziale und völkerverbindende Engagement von Ferres, darunter für die Kinderstiftung Arche, ein Kinderhospiz und das Hope-Projekt in Kapstadt.

Vor rund 100 geladenen Gästen im Prinz-Carl-Palais widmete Ferres ihren Preis allen Frauen, die sich für Toleranz und Mitmenschlichkeit engagieren. Ganz besonders hob sie das Engagement der "Fridays for Future"-Bewegung hervor. Ihr Grußwort schloss die Schauspielerin, die wahlweise in der bayerischen Landeshauptstadt und in Los Angeles lebt, mit einem Bekenntnis zur Filmstadt München ab: "Ich gehe nicht - wie so viele - nach Berlin, ich bleibe in München."