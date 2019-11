Was führen "Die Höhle der Löwen"-Star Carsten Maschmeyer (60) und Schauspielerin Veronica Ferres (54, "Rubinrot") mit Tom und Bill Kaulitz (30) im Schilde? Zumindest scheint es Redebedarf zu geben, denn die vier trafen sich bereits letzte Woche zu einem gemeinsamen Abendessen in München.

Ein Schnappschuss von dem offenbar ausgelassenen Dinner postete Ferres allerdings erst jetzt auf ihrem Instagram-Profil. Dazu schreibt sie: "Überraschung! Schaut mal, wer uns besucht hat... Tom und Bill haben wir zuletzt in Los Angeles getroffen. Letzte Woche sind sie nach Schwabing eingeflogen." Gleichzeitig kündigt sie an, dass es nicht ihr letztes "gemeinsames Abendessen zu viert" sein werde. Man habe "viel zu besprechen...", so die 54-Jährige weiter. Dahinter setzt sie ein vielsagendes Zwinker-Smiley.

Was sie gemeinsam planen, verrät die Schauspielerin also natürlich nicht. Ihre Bekanntschaft scheint aber schon etwas länger zu bestehen. Im April 2018 hatte Ferres bereits ein ähnliches Bild gepostet. Damals speisten die vier im Freien unter der Sonne und auch damals ließ sich Ferres nicht dazu hinreißen, ihre Vorhaben preiszugeben. Man darf also gespannt sein.