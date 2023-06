Lilly Krug feiert 22. Geburtstag. Veronica Ferres gratuliert ihrem "Lieblingsmensch", Ehemann Carsten Maschmeyer seiner "Bonustochter".

Schauspielerin Lilly Krug feiert am heutigen Montag (5. Juni) ihren 22. Geburtstag. Mit liebevollen Worten hat ihre Mutter, Schauspielerin Veronica Ferres (57, "Die Manns - Ein Jahrhundertroman"), ihr öffentlich auf Instagram gratuliert.

"Happy Birthday mein Lieblingsmensch! Heute wirst du schon 22 Jahre alt. Ich bin so stolz auf dich und zu sehen, wie du zu einer starken, eigenständigen Frau heranwächst! Als Mama ist es für mich das Größte, dich aufwachsen zu sehen. Du bist ein wundervoller Mensch und ich kann es kaum erwarten, all die großartigen Dinge zu sehen, die du in Zukunft erreichen wirst", schwärmte Ferres. "Mögen all deine Träume wahr werden und du immer glücklich sein!", schloss sie ihren Post.

Zur Freude der Followerinnen und Follower öffnete die stolze Mama außerdem das private Fotoalbum und illustrierte ihre Glückwünsche mit zehn niedlichen Bildern, die die beiden zusammen über die Jahre zeigen.

Carsten Maschmeyer gratuliert seiner "Bonustochter"

Auch Carsten Maschmeyer (64, "Die Höhle der Löwen"), der Ehemann von Veronica Ferres, gratulierte Lilly Krug via Instagram liebevoll zum Geburtstag und nennt sie dabei seine "Bonustochter".

"Happy Birthday an meine wundervolle Bonustochter Lilly! Kaum zu fassen, wie schnell die Zeit vergangen ist und Du bereits 22 Jahre alt bist. Ich erinnere mich noch daran, wie ich Dich als Du kleiner warst oft morgens geweckt und zum Schulbus gebracht habe", schrieb er. Und weiter: "Jetzt bist Du eine eigenständige junge Frau und lebst Deinen Traum in Amerika, studierst und verfolgst Deine Schauspielkarriere. Dabei bist Du immer auf dem Boden geblieben - ich bin sehr stolz auf Dich und das, was Du bereits erreicht hast und noch erreichen wirst. Du bist ein wahrer Sonnenschein und ich bin dankbar, Dein Bonuspapa zu sein", schloss er seine Nachricht an das Geburtstagskind.

Bei ihm gibt es nur zwei Fotos zu sehen, doch die zeigen die beiden in trauter Eintracht beim Schlürfen von gesunden bunten Smoothies.

Lilly Krug: "Ich glaube, es wird ein eher gemütlicher Tag"

Wie genau ihr Wiegenfest ablaufen wird, wusste Lilly Krug beim Interview mit spot on news vor wenigen Tagen noch nicht. Sie verriet nur so viel: "Dieses Jahr weiß ich noch gar nicht, was ich zu meinem Geburtstag mache. Ich glaube, es wird ein eher gemütlicher Tag." In Anbetracht der Tatsache, dass mit 21 in den USA, ihrem aktuellen Wohnort, die Volljährigkeit erreicht ist, fügte sie aber auch hinzu: "Den 21. habe ich gut gefeiert, die 22 wird jetzt eher ruhiger im kleinen Kreis."

Lilly Krug ist die Tochter von Veronica Ferres und Martin Krug. Seit 2014 ist Ferres mit Maschmeyer verheiratet.