Am Anfang der Woche veranstaltete Kanye West in Los Angeles eine große Party mit Berühmtheiten wie Travis Scott und Drake. Doch ein Gast war besonders spannend, Chaney Jones, die wie Kim Kardashian aussah.

Man muss schon zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich auf dem Foto nicht um Kim Kardashian handelt. Den kardashianesken Look präsentierte die Influencerin Chaney Jones auf einer Party des Rappers Kanye West in L.A.

Chaney Jones soll die neue Frau an der Seite des "Donda"-Interpreten sein. Schon ein paar Mal wurden die beiden zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Ende Januar sah man West und Jones in Malibu und auch ein Basketball-Spiel schauten sie sich gemeinsam an, jedoch musste Jones hinter West Platz nehmen.

Chaney Jones sieht Kim Kardashian zum Verwechseln ähnlich

In einem hautengen, schwarzen Catsuit, der ihre Kurven in Szene setzte, erschien das Model auf Wests Party. Sie trug ihre langen, dunklen Haare offen, war in in einen Allover-Black-Look gehüllt und verdeckte ihre Augen mit einer Sonnenbrille, die Kim Kardashian ebenfalls besitzt. Auf den ersten Blick sah die Influencerin wie die Ehefrau des Sängers aus, mit der er in Scheidung lebt. Kanye West hat eine zeitlang versucht seine Frau zurückzugewinnen, doch bisher erfolglos. Der neue Freund von Kim Kardashian verkündete nun sogar, dass sie seine feste Freundin sei.

Ein herber Schlag für Kanye West so kurz vorm Valentinstag. Wie intim die Beziehung zwischen Chaney Jones und West ist, ist noch nicht bekannt. Bisher datete Kanye West Julia Fox, die allerdings auf der Party in L.A. nicht gesichtet wurde.

Was ist mit Julia Fox?

Doch was ist eigentlich mit Julia Fox, die Kanye West die letzten Wochen traf und dies sogar öffentlich von ihr in einem Interview bestätigt wurde? Fox postet weiterhin Fotos von sich und West. Letzmalig am Sonntag.

Doch irgendwas scheint nicht zu stimmen, das wittern auch die Follower von Fox, weil sie mehrere Fotos löschte und Fan-Seiten des Rappers entfolgte. Aber Fox besänftigte ihre Fans am Sonntag in ihrer Instagram Story und bestätigte, dass sie und Kanye sich nach wie vor daten würden: "Leute, entspannt euch. Ich habe die Fan-Accounts entfolgt, weil ich es leid war, mich selbst zu sehen, okay? Plötzlich war Instagram kein lustiger Ort mehr. Und ich habe die verdammten Fotos weggenommen, weil ich die Kommentare gelesen habe und alle meinten: 'Oh mein Gott, du hast eindeutig nur Fotos gepostet, auf denen du gut ausgesehen hast.'"

Bisher ist unklar, ob Kanye West nun beide Damen trifft oder ob Fox noch nichts von Jones wusste. Fakt ist jedoch, dass Jones seiner Ex-Frau Kardashian zum Verwechseln ähnlich sieht.